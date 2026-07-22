Tra concerti estivi, nuovi brani in lavorazione e l’esperienza cinematografica legata ad Atlantide, Sarah Toscano sta vivendo uno dei momenti più intensi e significativi della sua giovane carriera artistica. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua musica e aver continuato a costruire un percorso sempre più personale, la cantante è impegnata in una stagione ricca di appuntamenti dal vivo, senza però smettere di guardare al futuro e alla produzione di nuovi progetti.

Intervista a Sarah Toscano al Giffoni

In occasione del Giffoni Film Festival, Sarah ha incontrato SuperGuida TV e ha raccontato le emozioni di questo periodo particolarmente stimolante, tra il Summer Tour, le canzoni in fase di scrittura e la voglia di sperimentare nuove sfumature artistiche. Nel corso dell’intervista, l’artista ha inoltre commentato le importanti novità che riguardano il Festival di Sanremo e il nuovo meccanismo di selezione per l’Eurovision Song Contest, esprimendo curiosità e fiducia nei confronti della prossima edizione della kermesse. Un confronto a tutto campo sul presente e sul futuro di una delle giovani voci più interessanti del panorama musicale italiano.

Sarah Toscano, bentornata su SuperGuida TV. Siamo qui al Giffoni Film Festival. Che momento stai vivendo della tua carriera, tra musica, cinema, concerti e nuovi progetti?

«È un momento molto pieno, devo dire. In questo periodo siamo particolarmente concentrati sulle date estive, quindi su tutto il Summer Tour, e allo stesso tempo stiamo lavorando e scrivendo nuova musica.»

Negli ultimi anni Sanremo è stato un grande protagonista della scena musicale italiana. Per il prossimo anno è prevista una novità importante: il vincitore del Festival non sarà necessariamente il rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest. Cosa ne pensi?

«È una novità. Io sono sempre pronta alle novità e sono fiduciosa. Sono molto curiosa di vedere come andranno le cose. Credo che Stefano De Martino farà una bella figura e mi incuriosisce molto il suo approccio. Per il resto, preferisco aspettare e vedere cosa succederà.»

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

«Sto scrivendo e lavorando a nuova musica, quindi sicuramente arriveranno nuove canzoni. L’ultimo brano che ho pubblicato è stato Atlantide, legato al film, mentre prima era uscito Met Gala. Posso dire che ci saranno presto novità.»

Grazie Sarah.

«Grazie a voi.»