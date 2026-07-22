Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 27 al 31 luglio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo il doppio gioco di Mert, che dopo aver architettato con Kerim un furto ai danni di Halit, tradisce il “socio” facendolo arrestare. Poco dopo Halit Argun perde la vita in un “incidente”. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 27 al 31 luglio

Con l’arrivo di Yigit alla villa, l’atmosfera si fa davvero tesa. Halit reagisce mostrandosi irritato e discurendo con Ender riguardo alla gestione della casa e dei figli. In un clima familiare estremamente teso, anche vecchi rancori e nuove incomprensioni rischiano di innestare una “bomba a orologeria” pronta a esplodere da un minuto all’altro, compromettendo definitivamente tutti gli equilibri.

Mentre Argun cerca di accettare il ritorno di Yigit, qualcuno trama alle sue spalle per derubarlo: Mert e KErim sembrano ormai pronti a mettere a punto un piano. Dopo essere riusciti a impossessarsi delle chiavi dell’ufficio di Halit, e aver scoperto la combinazione della cassaforte, niente sembra più in grado di fermarli.

Ben presto però, accade qualcosa che Kerim non aveva certo previsto, e che finisce per metterlo nei guai.

Forbidden fruit, spoiler settimanali: il doppio gioco di Mert

Mai fidarsi di una mente criminale, neppure se pensi di condividere con l’interessato uno stesso progetto: questo è ciò che scoprirà Kerim.

Mentre Mert fineva di preparare il colpo con il CEO della Holding, era anche impegnato a guadagnarsi la fiducia di Halit. Mentre “lavorava” con Kerim, Mert si preparava anche a tradirlo e far pagare a lui il prezzo del gesto. Per guadagnarsi la fiducia di Argun, l’uomo fa sorprendere il socio in flagrante, contribuendo così a farlo consegnare alla polizia.

Trame Forbidden fruit al 31 luglio: Yildiz vuol riprendersi Halit Can e separare Ender e Argun

Il piano che architetta Yildiz nelle prossime puntate di Forbidden fruit ha un duplice scopo: da un lato la donna vuole riprendersi il filioletto, dopo che Halit è riuscito a ottenerne la custodia, e dall’altro intende dividere il suo ex ed Ender.

Yilmaz può contare sull’appoggio di Yigit, che oltre a essere furioso con la madre è anche un “infiltrato prezioso” all’interno della villa, sulla fedele Aysel e su Sahika.

Con il loro aiuto, fa credere ad Argun che la nuova tata assunta dalla compagna stia somministrando al bambino dei farmaci per farlo dormire. Per rendere le insinuazioni più credibili, i quattro manipolano anche una registrazione audio, fatta durante un rimprovero di Ender alla domestica, facendola apparire come una aggressione verbale nei confronti del bambino. L’inganno riesce e Halit – deluso dal comportamento della moglie – decide di lasciarla.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Il matrimonio tra Zehra e Mert consolida la posizione dell’uomo. Ormai consapevole di essere riuscito a guadagnarsi la fiducia del suocero, sta molto attento a intercettare tutta la corrispondenza proveniente da Kerim, per evitare che Argun possa arrivare a sospettare anche di lui.

La buona fede di Mert non convince però Sahika, che prova più volte a mettere in guardia il magnate. Per riuscire a dimostrare le sue vere intenzioni, la donna attira Mert in un albergo e spera in questo modo di spingerlo a mostrare il suo vero volto.

Intanto però la situazione potrebbe precipitare: Halit mostra il desiderio di ritirarsi e nomina Mert suo successore in azienda. Se le intenzioni del magnate sono quelle di godersi un po’ di riposo, i suoi piani subiscono un contraccolpo. Poco dopo infatti – durante una dura conversazione con Yildiz – Argun perde l’equilibrio e precipita dalle scale, morendo sul colpo. Al fatto sono presenti anche Sahika ed Ender, e tutte e tre insieme decidono di farlo passare per un incidente.

Alla lettura del testamento, scopriamo che il magnate ha lasciato le sue proprietà ai figli in parti uguali, e che la quota del piccolo Halit Can sarà amministrata da una fondazione fino al raggiungimento della maggiore età del bambino. Questo lascia Yildiz in un mare di problemi economici, che la donna non sa come affrontare.