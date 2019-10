Sara Milani è stata una delle concorrenti delle passate edizioni di Matrimonio a prima vista, reality show in onda su Real Time. La donna si è sposata con Stefano all’interno del programma, ma quando si sono spente le telecamere ha scoperto di non essere attratta da quell’uomo. Sara ha dovuto aspettare ben tre anni per avere il divorzio. Da quell’esperienza è nato un singolo “Non ne posso più“, che esce oggi in tutte le radio e in digitale.

Sara Milani a SuperGuidaTv: da “Matrimonio a prima vista” a “Non ne posso più”

La redazione di SuperGuidaTv ha intervistato in esclusiva Sara Milani, ex partecipante di Matrimonio a prima vista. La cantante ci ha raccontato cosa è successo prima e dopo il reality show di Real Time. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come ti è venuta l’idea di partecipare a Matrimonio a prima vista?

Ho deciso di mettermi in gioco ed ho cercato di trovare l’amore in un modo diverso rispetto a come era stato fino a quel momento nella mia vita. Ho avute delle storie sempre molto lunghe, tra cui una convivenza, ed ho sempre incontrato lo stesso tipo di persona. Mi sono detta: “in questo programma me lo fanno su misura, perchè non provare?” Ed ho deciso di partecipare.

Che impressione hai avuto di Stefano all’inizio?

Ho pensato fosse molto alto e soprattutto un bel ragazzo. Ero contenta di conoscerlo.

Durante il programma si è riuscito a creare un feeling tra di voi o siete usciti dal reality senza avere ancora una chimica di coppia?

I primi giorni si è creato un bel feeling. Parlavamo molto. Dalla seconda settimana abbiamo iniziato a capire che non eravamo compatibili.

Una volta finito il programma cosa è successo?

Non abbiamo più avuto buoni rapporti, perchè lui era molto coinvolto mentre io no. Questo ha creato un po’ di attrito.

Perchè tu non eri coinvolta?

Non provavo attrazione fisica e questo penso sia alla base di un rapporto di coppia. L’ho sempre visto come un amico o come un fratellone.

Dal punto di vista legale ci sono stati alcuni problemi per avere il divorzio. Mi vuoi spiegare cosa è successo in questi tre anni?

Abbiamo dovuto aspettare tre anni perchè quando abbiamo chiesto la separazione il mio comune di residenza ha riscontrato degli errori nell’atto di matrimonio. Ci hanno impedito di separarci e ci hanno consigliato di inoltrare la domanda di annullamento del matrimonio al tribunale. La burocrazia ovviamente ha tempi biblici e così sono passati tre anni.

“Non ne posso più”, il nuovo brano di Sara Wilma Milani

Esce oggi in tutte le radio e in digitale il singolo di Sara Wilma Milani intitolato “Non ne posso più“. La cantautrice ha scritto questo brano insieme a Paola Candeo. Il singolo è prodotto da Dario Mazzoli. L’artista ha raccontato a SuperGuidaTv quale messaggio vuole trasmettere attraverso questo brano. Di seguito le sue dichiarazioni:

Da questa storia nasce il tuo brano “Non ne posso più”: mi racconti quale messaggio vuoi trasmettere?

Non ne posso più è un brano che vuole trasmettere un messaggio a tutte le persone che credono di trovare l’amore attraverso un reality. Grazie alla mia esperienza a Matrimonio a prima vista, mi sono resa conto che l’amore non è fatto di calcoli, anzi, è un disordine completo. Io non ne posso più di sbagliare con l’amore e vorrei trovare la persona giusta.

Non ne posso più, dunque, è anche un brano che boccia i reality che promettono di farti trovare l’amore eterno, giusto?

Sconsiglio di partecipare a questi reality. Io stesso non lo rifarei.

Per quanto riguarda la tua carriera, dopo “Non ne posso più” ci saranno altri singoli?

Si, stiamo lavorando al secondo singolo, che dovrebbe uscire prima di Natale.

Qual è il tuo sogno artistico?

Vivere di musica e farla conoscere a tutti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista a cura di Vincenzo Mele