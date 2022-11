Sara Manfuso, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, che ha scelto di abbandonare a poche settimane dal suo ingresso e dopo quanto accaduto per il caso Marco Bellavia, si racconta in un’intervista esclusiva a noi di SuperGuidaTv.

Con la Manfuso abbiamo parlato della sua partecipazione al reality di Canale 5, dei suoi rapporti con Sonia Bruganelli, dopo uno scontro in diretta tv, ma anche del suo ruolo come presidente dell’Associazione #IoCosì, in difesa dei diritti delle donne, in vista proprio della Giornata Internazionale per la lotta alla Violenza sulle Donne.

Visto anche il suo ruolo di opinionista tv in programmi sia Rai che Mediaset, con Sara Manfuso abbiamo affrontato un tema legato proprio al ruolo degli opinionisti in tv, spesso oggetto di critiche dal parte del popolo dei social. Sposata con il politico Andrea Romano del PD, abbiamo chiesto a Sara Manfuso cosa ne pensa del fatto che l’Italia abbia una prima donna a Palazzo Chigi e di come se la stia cavando in questo ruolo Giorgia Meloni.

Sara Manfuso, L’intervista esclusiva

Sara perchè ha scelto di partecipare al GFVIP?

“Ho scelto di farlo perchè sono una persona curiosa. Rispetto al percorso lavorativo c’è un motivo particolare: l’informazione è qualcosa di estremamente importante e bisogna farla con grande senso di responsabilità. La fetta di pubblico a cui è destinata è “di nicchia” sia per i dati di ascolto che per il target di pubblico, mentre la dimensione del reality è assolutamente nazional popolare, ha un bacino molto ampio e trasversale. La cosa che mi ha sempre divertita è che anche chi dichiara di non vedere il GFVIP è poi lì a commentarlo. Io ci sono andata con convinzione, sono stata anche molto corteggiata per far parte del cast e rivendico la decisione sapendo che la mia casa sono le “News”.

Nella 1° settimana è stata protagonista di un simpatico episodio. Ha scambiato Luca per uno chef mandato dal GF Vip. Veramente non aveva capito che fosse un concorrente?

“Che ragazzo straordinario Luca! Non avevo idea di chi fossero i concorrenti, circolavano dei nomi prima del kickoff del programma ma nessuna ufficializzazione, quando mi sono trovata questo ragazzone che armeggiava ai fornelli con grande padronanza e abilità ho pensato: “toh, Alfonso ci ha mandato uno chef!”. Che ridere”.

Ha fatto molto parlare la sua posizione nella lite tra Luca ed Elenoire, che ha infastidito la fidanzata di Salatino, che l’ha attaccata. Cosa pensa di quel momento?

“Ho vissuto con Elenoire, donna straordinaria, la sua storia e le sue emozioni! Non volevo di certo minacciare una coppia che si rivela solida come quella di Luca e Soraia e per la quale faccio il tifo!”.

Lei con i reality ha chiuso dopo l’esperienza al GFVIP o se dovessero richiamarla ci andrebbe?

“Mai dire mai. Il fatto stesso che io abbia partecipato al GFVIP è qualcosa di inaspettato, perchè nel mio percorso è stata una deviazione desiderata e voluta, ma che non corrisponde a quello che può essere il percorso ordinario e canonico di chi fa commento giornalistico nel settore dell’informazione, quindi, siccome è accaduto tutto questo ed essendo una persona molto curiosa, forse può accadere, anche se al momento tendo decisamente a escluderlo”.

Se dovessero proporle invece il GFVIP come opinionista, lei accetterebbe?

“Assolutamente si, se solo ci fosse con me Sonia Bruganelli. È bello quando tra le opinioniste c’è un po’ di pepe. La cosa divertente sarebbe il botta e risposta. Il rischio sarebbe portare l’attenzione sulle “nostre” dinamiche: io e Sonia saremmo maestre visto che abbiamo fatto scintille”.

Lei ha avuto anche uno screzio con Sonia Bruganelli. Ha accusato Sonia di aver ironizzato sulla non rielezione alla Camera di suo marito Andrea Romano. Cosa ci vuole dire in merito a quell’episodio? Vi siete chiarite?

“Non abbiamo avuto modo di chiarirci ma credo non ci sia stato nemmeno il bisogno. La cosa che non ho trovato lineare è che lei ha dichiarato di basarsi su quello che vedeva in televisione e invece poi ha attaccato mio marito che non c’entrava nulla, specie il suo lavoro e la sua mancata rielezione. Lei fa bene il suo lavoro, quella di tirare in ballo mio marito mi è sembrata una cattiveria inutile”.

Lei oggi è opinionista tv, un ruolo spesso attaccato come quello degli influencer. Che idea si è fatta di questo ruolo che ha sempre più preso piede in tv?

“È sicuramente un ruolo importante, soprattutto quando l’opinionista, pur non essendo un politico riesce ad essere rappresentativo e non solo di se stesso, anche se ci sono delle persone che anche se sono rappresentative solo di se stesse hanno una visione delle cose e una capacità critica che costituisce un valore aggiunto per un talk che sia di politica, d’informazione o anche solo di costume e cronaca rosa. Credo che se sono ben scelti e valorizzati possono alimentare le dinamiche televisive e portare un punto di vista inedito”.

Molti concorrenti del GFVIP vanno poi a Tale e Quale Show. Le piacerebbe? come se la cava con il canto?

“Penso che mi divertirebbe tantissimo imitare i cantanti, credo invece che potrei distruggere l’immagine del cantante che andrei ad imitare. La mia esperienza canora si limita ad un karaoke con gli amici. È quel tipo di televisione sana che diverte i grandi e i piccoli. Poi c’è Cristiano Malgioglio che io adoro, lo farei anche e soprattutto per lui, imiterei Malgioglio che tradotto vuol dire: imitare l’inimitabile”

Lei è mamma di una bambina. Se sua figlia le dicesse che vuole intraprendere la carriera dello spettacolo cosa le direbbe?

“Le direi di indossare un’armatura molto resistente e di combattere perchè i colpi da schivare e da cui difendersi sono tanti. Ma se questo dovesse essere il suo sogno è giusto perseguirlo e raggiungerlo. Però allo stesso tempo è un mondo in cui la rivalità, l’invidia, specie quella che si nasconde dietro ai sorrisi, la si tocca tutta con mano. C’è un accanimento molto forte”.

Ci avviciniamo alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Oggi lei è Presidente dell’Associazione #IoCosì, in difesa dei diritti delle donne.

“L’Associazione nasce dalla consapevolezza che bisogna fare qualcosa di concreto per iniziare a debellare una piaga enorme, che è quella della violenza di genere. Io ho iniziato ad occuparmene quando sono diventata madre, perché l’idea di poter iniziare a costruire con azioni più concrete una società più inclusiva per le donne e le future donne, è un imperativo al quale non bisogna sottrarsi. Riteniamo in modo particolare opportuno parlare ai giovani nelle scuole per combattere un fenomeno così triste”.

Giulia Salemi parlerà alla Camera dei Deputati per la Giornata contro la Violenza sulle Donne. Anche lei è stata protagonista del GFVIP, ed è una delle influencer più seguite, oggi conduttrice tv. Quanto è importante che una persona così mediaticamente esposta si esponga per delle cause con temi così importanti?

“Io la trovo una cosa meravigliosa, è molto in gamba, ho sentito il suo intervento quando si è espressa per le condizioni delle donne iraniane. Un po’ come Chiara Ferragni quando promuove gli Uffizi di Firenze. Lei è riuscita a far parlare del museo più di tante e costosissime campagne pubblicitarie. Ben venga anche la Salemi a Montecitorio, è un segno di maturità e di apertura delle Istituzioni al passo con i tempi”.

Lei è moglie di un politico: ha mai pensato di scendere in politica?

“No, non mi candiderei perché l’impegno civico è quanto più mi appassiona. Poi c’è una componente nella politica, o meglio nella politica attuale, che è la dipendenza da poltrona. Se la politica riprendesse a convincere veramente allora potrei anche pensarci”.

Sempre in ambito politico: cosa pensa del fatto che l’Italia ha per la prima volta una donna Premier? Secondo lei come se la sta cavando?

“Sono stata felice che in Italia ci sia una prima donna al Governo, anche se comunque non condivido le idee politiche. È comunque una donna che ha fatto il suo percorso, ha portato il suo partito avanti credendo nel suo progetto. Bisogna riconoscerle un grande traguardo nonostante abbiamo idee politiche diverse. Come se la sta cavando? Beh siamo in un periodo storico difficile, penso che lei stia capendo la rilevanza di un dialogo con l’Europa. Dell’Europa non possiamo essere antagonisti, ma siamo coprotagonisti. Voglio vederci chiaro sulla questione dei migranti, perché anche quello che riguarda la gestione di un suo ministro, e cioè Piantedosi, non sempre mi rende felice rispetto ai diritti di persone che in mare perdono la vita”.

Pensa che l’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi apra la strada a una donna al Quirinale?

“Ogni volta che bisogna eleggere il Presidente della Repubblica si fanno sempre tanti nomi di donne, ma vengono utilizzati come specchietti per allodole perché quando poi c’è da votare i numeri non ci sono. Succede anche con le Quote Rosa, i nomi vengono fatti perché si è costretti a farli da una legge (necessaria), ma non incarnano mai un potere vero ed esecutivo. Quello della Meloni a Presidente del Consiglio è un sicuramente passaggio importante”.

Che idea si è fatta di chi passa dalla tv alla politica e viceversa?

“Non ho alcuna forma di pregiudizio, non si ha più l’idea di un giornalista puro, di un conduttore puro e allo stesso tempo di un politico puro. Con questo intendo dire che chi si occupa della cosa pubblica, specialmente un buon direttore di giornale, o un giornalista che ha fatto inchieste importanti, perché non dovrebbe ambire ad essere rappresentativo di un partito? Io non ci vedo nulla di strano. E viceversa, se un politico ha fatto bene il suo mandato – capendo ciò che era chiamato a fare, perché non tutti hanno questa qualità, quel punto perché non potrebbe passare all’analisi e al commento, se questo non è fazioso e di parte?”.

Cosa le piace della tv? C’è un programma che vorrebbe condurre?

“In passato c’era un programma bellissimo di Amanda Lear, dove lei intervistava dei personaggi famosi. Un programma del genere mi piacerebbe molto, fare delle interviste a dei personaggi importanti e far emergere le loro contraddizioni. In tv abbiamo delle maestre come Mara Venier, Barbara D’Urso, Silvia Toffanin, Eleonora Daniele, Maria De Filippi e ecco magari fare qualcosa di più effervescente e spiritosa. La cosa che mi dispiace del reality è proprio che non sia emersa la mia parte più spiritosa. Mi nutro di ironia”.

Forse non è emersa perchè il caso Bellavia ha un po’ cambiato quella che era la linea del format?

“Certo, sicuramente non è emersa per questo motivo”.

Quali sono i progetti che ha per il futuro?

“Ritorno al mio lavoro di opinionista televisiva, curo la mia rubrica che si chiama “La finestra sui diritti” per il quotidiano La Notizia e porto avanti I progetti associativi con Vicepresidente Vito Monti, amico e professionista di grande solidità. Il sogno nel cassetto resta quello di una conduzione, ma bisogna “sognare con i piedi per terra” ed è sicuramente qualcosa che va imparato quello di condurre un programma. Un mestiere da affrontare con dedizione, umiltà e sacrificio”.

Ha qualche rimpianto nella vita?

“Come persona sono sempre proiettata verso il futuro, poco ancorata al passato. Non che il passato non abbia valore, anzi, ma ho talmente fame di futuro che non mi permetto rimpianti”.

A chi si senti di dire grazie?

“Alla mia famiglia e alle persone che credono in me ogni giorno”.

Lavorativamente a chi sente di dire grazie?

“Sembrerà strano, ma proprio ad Alfonso voglio dire grazie. Perché con l’esperienza al GF ed esattamente per come poi è andata, io ho imparato molte più cose che in tanti anni di esposizione pubblica e televisiva. Non dirò cosa, ma ho imparato. Eccome, se ho imparato”.

Riesce a coltivare amicizie in tv?

“Pensavo che si potessero avere delle amicizie, perché ho sempre creduto nella solidarietà tra donne. Mi sono fidata troppe volte di persone pronte a pugnalarmi alle spalle. Sono rarissimi i casi di donne con cui posso dire di aver stretto amicizie in ambiente televisivo e quelle con cui è accaduto sono sempre donne sicure di se stesse che non temono di avere a che fare con una donna forte quale mi ritengo.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip secondo lei?

“Spero Alberto, è un ragazzo meraviglioso, intelligente. Un’intelligenza non ostentata”.

A chi lo accusa di voler imitare Tommaso Zorzi cosa dice?

“Non credo che voglia imitare Zorzi. Per quello che ricordo di Tommaso al GFVIP, perchè devo essere sincera non ho seguito molto, è che forse è un po’ più eccentrico di Alberto, lui invece è più malinconico”.

Secondo lei è uscito fuori del tutto Alberto?

“Secondo me si, ha sicuramente molto altro da raccontare, ma lo farà se avrà voglia di farlo. A mio avviso sta venendo fuori bene”.

Come si vede tra lei 10 anni?

“Mi vedo in televisione, con una programma da condurre per famiglie magari nel weekend in cui c’è dentro con leggerezza e spirito di informazione un po’ di tutto. In fondo, sono una grande amante della tv generalista”

Più in Rai o Mediaset?

“Mediaset, dove io nasco televisivamente e sono per questo molto riconoscente all’azienda. Anche quando sono stata in Rai per delle collaborazioni mi sono trovata bene, però la mia casa resta quella”.