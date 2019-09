Sara Facciolini è una delle concorrenti di Tale e Quale Show. L’ex professoressa de L’Eredità, nonché conduttrice de I migliori anni, nella prima puntata ha interpretato Baby K. Sara, però, è apparsa poco entusiasta della sua esibizione. La concorrente di Tale e Quale Show non aveva voce, ma le resta l’emozione di aver duettato con Baby K in persona.

Sara Facciolini di Tale e Quale Show: intervista esclusiva

La redazione di SuperGuidaTv ha intervistato in esclusiva Sara Facciolini, concorrente di Tale e Quale Show. La ballerina ha espresso tutte le sue sensazioni riguardo alla prima puntata dello show di Carlo Conti. Di seguito le sue dichiarazioni:

Partiamo dalla prima puntata di Tale e Quale Show, sei contenta della tua prestazione?

Non tanto. Poteva andare molto meglio. Io però ero sotto cortisone da tre giorni perchè, non essendo il mio mestiere, non sono abituata a forzare la voce. Mi sono stancata e la voce non c’era. In puntata, purtroppo, si è sentito che ero senza voce. La buona volontà c’era, ma è andata come è andata. Fortunatamente ci saranno altre puntate per riscattarsi

La voce è stata la difficoltà più grande nell’imitare Baby K?

Sì, è stata la voce la difficoltà più grande. È difficile cantare live in quel modo, soprattutto se balli. La stessa Baby K ha precisato che lei non canta mai dal vivo con la coreografia di quel pezzo, perchè si punta tutto sul fiato. Oltre alla voce ha giocato sicuramente l’impatto con la diretta dopo ben cinque anni di assenza e poi con un mestiere che non è il mio

Com’è stato esibirsi accanto a Baby K?

È stato incredibile e soprattutto inaspettato. Da casa pensano che sia preparato, ma non è vero. Quando Carlo l’ha chiamata io ho avuto una doccia fredda. È stato veramente un bel regalo. Lei è super. Non ho avuto modo di ringraziarla personalmente perchè è andata subito via, ma ha speso belle parole sulla mia performance, nonostante non sia stata perfetta. Lei sa quanto è difficile quel pezzo ed ha capito. È stata molto carina

Per quanto riguarda il trucco e il parrucco, come è stato affrontare questa trasformazione e quanto è impegnativo sopportare per tutte queste ore?

È un’operazione che non facciamo solo il giorno della puntata, ma ben tre volte a settimana per quattro ore di trucco. Sono tantissime, soprattutto se ci metti la tensione e la voglia di provare. Inoltre c’è anche lo struccaggio che fa malissimo. Non è insopportabile, ma neanche una passeggiata

Sara Facciolini sarà Emma Marrone nella seconda puntata di Tale e Quale Show

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, Sara Facciolini dovrà interpretare Emma Marrone. Un altro banco di prova per la concorrente dello show di Carlo Conti. Di seguito le sue sensazioni in vista della seconda puntata:

Nella seconda puntata interpreterai Emma Marrone: cosa si devono aspettare i telespettatori?

Maggiore grinta, una padronanza più grande perchè mi sento meglio, ma non voglio dirlo presto. Aspetto la puntata. Ci ho messo tanto impegno e tanta umiltà, perchè mi accosto di nuovo ad una grande interprete e ad un grande personaggio

È stato più difficile imitare Emma o Baby K?

Sono due performance diverse. La scorsa settimana sapevo di non avere la voce e quindi ero molto tesa e demoralizzata. È stato più difficile. Con Emma è bello perchè ci puoi mettere la grinta, come fa lei, ma ha un timbro scurissimo, una potenza pazzesca e un graffiato che devi stare attenta a farlo perchè altrimenti ti spacchi la voce. C’è un controllo e un’esplosione costante. È tutto un equilibrio sopra la follia, ma soprattutto tanto tanto lavoro fisico. Quando finisci il pezzo sei stanca perchè c’è tutto un lavoro dentro che se non fai non arrivi alla fine del pezzo. Io riesco a farlo perchè ho studiato per un anno prima di fare il provino per Tale e Quale Show

La tua esibizione arriva in un giorno molto importante perchè proprio oggi Emma ha dichiarato di doversi fermare per problemi fisici. Vuoi commentare con noi questa notizia?

Spero che non sia niente di importante. So che in passato ha avuto dei problemi e a maggior ragione è una leonessa. A me piace pensarla con ‘Io sono bella’ (l’ultimo inedito di Emma ndr.). La aspettiamo. Non staremo senza di lei perchè è sempre presente nelle nostre giornate. È una cantante che mi piace da morire. Lei è una leonessa e supererà anche questa senza problemi

Dopo “L’Eredità” e “I migliori anni” ritrovi Carlo Conti a “Tale e Quale Show”: che rapporto c’è tra di voi?

Familiare. Lui è la mia seconda famiglia. Trovare Carlo mi rasserena. È una persona meravigliosa, non solo un grandissimo conduttore. Chi conosce Carlo può ritenersi fortunato, perchè ti insegna miliardi di cose. Anche la settimana scorsa quando ha visto che non ero in forma mi ha tranquillizzata cercando di sdrammatizzare. Lui è la leggerezza con il peso del suo mestiere

Nel corso della tua carriera hai avuto l’onore di ballare accanto a Madonna e Renato Zero: che emozione è stata e soprattutto che ricordi hai?

Ancora oggi ci penso e non ci credo. Con Madonna è stato pazzesco perchè per noi italiani sembrano esperienze impossibili da realizzare. Io ero a Los Angeles a studiare ed ho fatto questo provino. Sono stati quattro giorni molto intensi e ogni giorno c’erano delle eliminazioni. Alla fine ne siamo rimasti in dieci, è venuta lei ed ha scelto le tre persone che avrebbero partecipato al suo tour. Tra queste io non c’ero, ma comunque ci ha invitato all’apertura dello show. È stata un’esperienza colossale, che ho potuto realizzare grazie alla voglia e alla passione che ci metto. Daniela, la mia coach di Tale e Quale Show, mi dice che sono una macchina.

Renato Zero, invece, è stato l’ultimo lavoro prima di avere la mia prima figlia. Sono stata un anno in giro per l’Italia. Bellissimo. Per me era come stare in un parco giochi. Sembravamo un gruppo di adolescenti impazziti. Ci siamo divertiti tantissimo. Renato Zero è una star. Lui non interpreta un personaggio, è così come si vede. Essere stata la prima ballerina di Renato Zero è una grande soddisfazione

Oltre alla passione per la danza, dopo l’esperienza a “Tale e Quale Show” il canto potrebbe diventare una passione?

È già una passione, infatti dopo Tale e Quale Show continuerò a studiare. Non sarà mai come la danza, perchè quella rappresenta il mio primo amore. Ho iniziato a quattro anni, ci sono cresciuta, l’ho vissuta di più

Dopo “Tale e Quale Show” cosa ti piacerebbe fare in televisione?

Si, ovvio. La televisione è il mio grande amore. Mi piace l’adrenalina della diretta. La verità, però, è che sono totalmente impegnata con Tale e Quale Show. Non riesco a guardare oltre la puntata che mi aspetta. E questo non succede solo a me, ma anche a tutti gli altri. Siamo totalmente immersi in questa esperienza molto impegnativa. Non riusciamo a pensare ad altro

Intervista a cura di Vincenzo Mele