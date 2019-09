Tale e Quale Show 2019 torna stasera 20 settembre 2019. In prime time su Rai 1. Giudice Speciale, il comico romano Enrico Brignano. Lo show musicale del venerdì sera dell’ammiraglia Rai torna con un simpaticissimo quarto giudice, che è anche il marito di una delle protagoniste.

Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show di venerdì 20 settembre

Il programma di punta del venerdì sera di Rai 1, Tale e Quale Show, condotto dal simpaticissimo Carlo Conti torna stasera in prima serata ad intrattenere il pubblico, che ha già premiato -nella prima puntata- la trasmissione, in termini di ascolto.

La società di produzione dello show, la Endemol Shine Italy può ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti nella puntata d’esordio dello show che registra uno share di tutto rispetto: 21,5% di share per un totale di 3milioni e 800mila spettatori.

Tale e Quale Show: quarto giudice Enrico Brignano

Stasera arriverà con la sua verve e allegria Enrico Brignano, che sarà il giudice speciale della puntata. La simpatia di Brignano è contagiosa e non dubitiamo che le sue battute divertenti strapperanno più di un sorriso. La particolarità è che Brignano è anche il marito di una dei 13 protagonisti dello show: Flora Canto.

La bravissima Flora nella scorsa puntata si è trasformata nella fatina dei bambini, Cristina D’Avena, con un risultato strabiliante.

Per un momento siamo tornati bambini. Quanti ricordi…

Per rivedere l'intera esibizione di @FloraCanto andate qui 👉https://t.co/KG5OiEtPhC#taleequaleshow pic.twitter.com/GNLjJaUAvZ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 17, 2019

Sul Palco di Tale e Quale Show 2019, altre 12 trasformazioni e performance canore

Sul palco degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma i 13 concorrenti saranno pronti ad esibirsi nelle nuove performance canore a cui sono stati chiamati. Tante trasformazioni incredibili che ci lasceranno sicuramente a bocca aperta. Ma ecco gli abbinamenti che vedremo stasera:

Flora Canto diventerà Syria,

diventerà Syria, Sara Facciolini avrà il compito di trasformarsi in Emma Marrone,

avrà il compito di trasformarsi in Emma Marrone, Eva Grimaldi alias Milva,

alias Milva, Jessica Morlacchi cercherà di dare vita ad un mito della musica internazionale Donna Summer,

cercherà di dare vita ad un mito della musica internazionale Donna Summer, Lidia Schillaci che ha vinto la prima puntata nella strabiliante esibizione di Lady Gaga, si trasformerà in Giorgia,

Meritata la vittoria della prima puntata?

Per vedere l'intera esibizione di @lidiaschillaci andate qui 👉https://t.co/iTsrXJutfV #taleequaleshow pic.twitter.com/4PfFgbBDQ4 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 14, 2019

Davide de Marinis vestirà i panni di J-Ax,

vestirà i panni di J-Ax, Tiziana Rivale diventerà Adele,

diventerà Adele, Gigi & Ross avranno l’arduo compito di trasformarsi in Ermal Meta e Fabrizio Moro (il voto sarà uno solo per tutti e due),

avranno l’arduo compito di trasformarsi in Ermal Meta e Fabrizio Moro (il voto sarà uno solo per tutti e due), Francesco Monte si trasformerà in Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, che si sono sciolti con tanto di polemiche,

si trasformerà in Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, che si sono sciolti con tanto di polemiche, Francesco Pannofino interpreterà Drupi,

interpreterà Drupi, Agostino Penna proporrà Gaetano Curreri degli Stadio

proporrà Gaetano Curreri degli Stadio David Pratelli Pau Donés degli Jarabe de Palo.

Insomma, la puntante si preannuncia scoppiettante e molto divertente. Non solo per le trasformazioni e le esibizioni dei concorrenti ma anche per la presenza del quarto giudice, Enrico Brignano che sarà sicuramente in imbarazzo a giudicare la moglie Flora Canto.

Chi sarà il vincitore o la vincitrice di questo venerdì 20 settembre? Non ci resta che seguire il programma per avere tutte le risposte…

Appuntamento stasera in prima serata su Rai 1 con Tale e Quale Show 2019.