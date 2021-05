La sua straordinaria bellezza ha conquistato i fan di “Avanti un altro”. Stiamo parlando di Sara Croce, in principio Madre Natura in “Ciao Darwin” e oggi nei panni della Bonas nel seguitissimo game show condotto da Paolo Bonolis. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Sara ha fatto un bilancio dell’importante esperienza televisiva e alla domanda se sarà presente anche nella prossima edizione ha dichiarato che è ancora prematuro dirlo. Recentemente attaccata sui social per il fatto di esporre il proprio corpo in televisione, Sara Croce torna sulla polemica che l’ha investita e replica alle accuse. C’è tanta cattiveria nelle parole ma anche nelle intenzioni, ci dice facendo riferimento ad un commento sgradevole ricevuto all’inizio del suo percorso ad “Avanti un altro”. Prende le parti di Diletta Leotta sottolineando di aver trovato eccessivo il polverone mediatico che l’ha travolta. Poi con Sara abbiamo parlato della vita privata e del suo incontro con Gianmarco Fiory. Un amore solido tanto che Sara esclude di voler partecipare con Gianmarco a “Temptation Island”. Le piacerebbe invece un reality avventuroso come “Pechino Express” o un talent come “Ballando con le stelle”. Esprime un po’ di diffidenza nei confronti invece del “Grande Fratello Vip”: “La mia agente mi vorrebbe far fare un reality ma io sono ancora dubbiosa. Ci vuole quel pizzico di grinta e coraggio che non ho dopo tutte le vicissitudini che mi sono capitate. Non ho voglia di parlare della mia vita privata. Più avanti, mai dire mai. Ho notato che alcuni che seguono il “Grande Fratello” sono dei bulli che arrivano ad insultare famiglie e fidanzati. Non mi piacciono queste cose”, ha dichiarato. Intanto, insieme alla sua migliore amica Camilla Caimi, Sara lancerà a giugno la sua prima collezione di costumi.

Intervista esclusiva a Sara Croce

Sara, ad “Avanti un altro” vesti i panni della Bonas. Cosa ti sta regalando questa esperienza televisiva?

Mi sta regalando emozioni che prima non avevo mai provato. Stare accanto a dei professionisti come Luca Laurenti e Paolo Bonolis è un onore per me. E’ una bella esperienza che mi porterò sempre nel cuore anche quando magari tutto questo finirà.

Nella prossima edizione ci sarai?

Dovrei esserci anche se ancora è prematuro dirlo.

Con le altre compagne di avventura come ti trovi?

Sono sempre andata d’accordo con loro e le ritengo delle bravissime ragazze. Nell’ultimo periodo, ho stretto un bellissimo rapporto con Kenia Fernandes, Laura Cremaschi e Miss Claudia. Siamo un bel gruppo.

Oggi esporre il proprio corpo è ancora causa di polemiche e giudizi. Pensi che anche in questo caso ci sia una discriminazione? Perché come hai giustamente fatto notare agli uomini la bellezza non viene fatta pesare.

Siamo ancora in una società maschilista. La bellezza dell’uomo viene considerata un piacere per gli occhi. Se invece una donna è bella è soggetta a critiche e giudizi di ogni genere. Nel 2021 ognuno ha il diritto di mostrarsi come meglio crede. In “Avanti un altro” sono vestita in abiti succinti ma è una mia libertà di espressione. Purtroppo ci sono ancora molti luoghi comuni da abbattere.

C’è stata una critica o un commento che ti ha ferita?

Avevo iniziato da poco ad “Avanti un altro” e ricordo che una ragazza mi aveva scritto un commento poco gradevole: “è più dignitoso andare a fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in TV la donna oggetto”. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso.

Hai preso anche le parti di Diletta Leotta pesantemente accusata di non avere meriti.

Diletta è un’altra ragazza che è stata pesantemente attaccata. Lei fa la giornalista sportiva ed è brava in quello che fa. L’ho vista condurre dal vivo all’inizio della sua carriera ed era più inesperta rispetto ad oggi. Ero rimasta colpita dalla sua spigliatezza. Ho trovato eccessivo il polverone mediatico che l’ha travolta. Se al posto suo ci fosse stato un uomo non sarebbe stato attaccato allo stesso modo.

Mi ricordo che qualche tempo fa dissi che avresti messo una x sui calciatori. Cosa ti ha fatto cambiare idea?

Dalla vita ho imparato che tutto può succedere. Ho sbagliato a dire che non sarebbe mai successo di potermi innamorare di un calciatore. In quel momento, avevo messo una x sopra quella categoria perché avevo avuto delle brutte esperienze. Conoscendo poi Gianmarco come persona e non come calciatore mi sono ricreduta.

In che modo ha saputo conquistarti Gianmarco?

E’ arrivato in un momento difficile della mia vita. Mi ha salvato perché la sua vicinanza è stata fondamentale. Oltre ad aiutarmi psicologicamente ha avuto tanta pazienza. Nonostante ricevessi tanti insulti per quello che mi era successo, lui riusciva a tranquillizzarmi.

Se ti proponessero di partecipare a “Temptation Island” con Gianmarco accetteresti?

Non penso che saremo adatti per poter partecipare. Con Gianmarco andiamo troppo d’accordo e non saremmo in grado di creare alcuna dinamica. Non avrebbe senso testare in quel programma il nostro amore perché è già un rapporto solido.

Ad un reality invece? Ti è stato mai proposto?

La mia agente mi vorrebbe far fare un reality ma io sono ancora dubbiosa. Ci vuole quel pizzico di grinta e coraggio che non ho. Non ho voglia di parlare della mia vita privata. Più avanti, mai dire mai. Ho notato che alcuni che seguono il “Grande Fratello” sono dei bulli che arrivano ad insultare famiglie e fidanzati. Non mi piacciono queste cose.

Togliendo però “Avanti un altro”, cosa ti piacerebbe fare in TV?

Mi piacerebbe fare “Pechino Express” perché sarebbe un’avventura divertente lontana dal gossip. E poi vorrei partecipare a “Ballando con le stelle” perché è un programma che ho sempre seguito assieme ai miei nonni. Sarebbe un’occasione per imparare a ballare visto che sono negata.

Progetti futuri?

Sto seguendo un progetto con la mia migliore amica, Camilla Caimi. A giugno uscirà la nostra collezione di costumi, in cinque diversi modelli.