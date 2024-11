Tutto pronto per la nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica. Scopriamo le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, 16 novembre 2024..

Sapiens – Un solo pianeta su Rai3: i temi e le anticipazioni di sabato 16 novembre 2024

Sabato 16 novembre 2024 alle ore 21.05 su Rai3 tornano le incursioni nel passato, nel presente e nel futuro di “Sapiens – Un solo pianeta“, il programma di divulgazione scientifica di successo presentato dal geologo Mario Tozzi. La prima puntata della nuova stagione si apre con una domanda: che c’entrano i diamanti e l’oro con l’apartheid? Non solo, tra le domande a cui Mario Tozzi cercherà di dar risposta durante la serata ci sono: fino a che punto la geologia ha influenzato la storia dei Sapiens? Perché la corsa alle risorse minerarie ha generato in alcuni Paesi disuguaglianze sociali ed economiche così vistose? E che cosa c’è dentro un diamante? Se un diamante è per sempre, quali effetti negativi ha avuto oggi la corsa a questo minerale su un Paese che ne è ricchissimo come il Sudafrica?

La prima puntata della stagione 2024 di Sapiens Un solo pianeta si chiama “Lo scrigno della Terra” ed è ambientata in Sudafrica e Australia, due terre ricchissime di risorse minerarie, ma anche luogo di grandi disuguaglianze sociali. Proprio in Sudafrica dalla seconda metà del XIX secolo sono state rivenute le prime miniere di oro e diamanti trasformando il Paese in oggetto di una lunga dominazione europea e di sfruttamento delle risorse da parte delle grandi aziende transnazionali.

Che c’entrano i diamanti e l’oro con l’apartheid? Fino a che punto la geologia ha influenzato la storia dei Sapiens? 📌 #SapiensUnSolopianeta – “Lo scrigno della Terra”, con @OfficialTozzi, questa sera alle 21.05 su #Rai3 e #RaiPlay. pic.twitter.com/rsrpxC2Lu2 — Rai3 (@RaiTre) November 16, 2024

Sapiens – Un solo pianeta, “Lo scrigno della Terra” al centro della prima puntata del 16 Novembre 2024

Un dominio i cui effetti si fanno sentire ancora oggi anche se sono trascorsi 30 anni dalla fine dell’apartheid. In Sudafrica ci sono ancora delle diseguaglianze importanti; basti pensare che l’80% delle ricchezze è in mano alla popolazione bianca, mentre un sudafricano su tre vive in condizioni di povertà estrema. Oggi il Sudafrica è tra i paesi più ricchi dell’Africa ed è il quinto produttore di diamanti al mondo. Durante la puntata Mario Tozzi scenderà a 2000 metri nelle profondità della Terra per esplorare una miniera d’oro nella più grande zona aurifera del mondo, ed entrerà in uno dei rari camini diamantiferi, per scoprire la bellezza di un cratere meteoritico, sulle montagne più antiche del pianeta e sulle colline dorate di Johannesburg, immensa discarica di materiali scartati durante la corsa all’oro. Andrà poi a Soweto, simbolo di un passato di apartheid che ha lasciato segni ancora ben visibili nel Paese.

In apertura di puntata segnaliamo lo spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

“Sapiens – Un solo pianeta” prodotto da Rai Cultura, è un programma di Mario Tozzi, Diego Garbati, Chiara Cetorelli, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Marta La Licata, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon e Stefano Varanelli. Produttore esecutivo: Valentina Valore. Capo progetto: Diego Garbati. La Regia è di Luca Lepone.