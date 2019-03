Sapiens di Mario Tozzi, anticipazioni di sabato 23 marzo 2019

Nuovo appuntamento con Sapiens – Un solo pianeta, il nuovo programma di divulgazione scientifica di Mario Tozzi su Rai3: le anticipazioni di sabato 23 marzo

Torna in prima serata su Rai3 “Sapiens – Un solo pianeta“, il nuovo programma condotto da Mario Tozzi e dedicato alla scienza e alla conoscenza. Ecco i temi e gli argomenti al centro della puntata in onda sabato 23 marzo 2019.

Sapiens su Rai3: anticipazioni

Sabato 23 marzo 2019 alle ore 21.40 circa andrà in onda una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta“, il nuovo programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi su Rai3.

Ecco alcune delle domande al centro del secondo appuntamento: Chi sono i Sapiens? Da dove vengono? Cos’è e quando è avvenuto il “Grande Balzo in Avanti” che ha permesso loro di imporsi a tutti gli animali e a dominare la natura fino a trasformarla?

Argomento centrale della puntata l’evoluzione dell’uomo con Mario Tozzi impegnato a cercare una risposta ad una delle tante domande. Per questo motivo il conduttore e saggista italiano si è recato a Malta, tra i templi megalitici più antichi del mondo, testimonianza di una antica civiltà dedicata alla Dea Madre. Successivamente il divulgatore scientifico ha fatto tappa anche nella grotta magica di Chauvet, in Francia, per interpretare i dipinti più antichi del mondo e scoprire che Picasso si è ispirato ai pittori del Paleolitico.

Sapiens, seconda puntata | sabato 23 marzo 2019

Oltre al racconto sul campo, Sapiens è pronto a condividere con i telespettatori una speciale ricostruzione visiva e scientifica. Come? Con la messa in onda di un vero e proprio film che ricostruisce e racconta il cammino e le gesta degli antenati dell’uomo a cominciare da 7 milioni di anni fa. La crisi ecologica che viviamo in questi giorni in realtà ha radici antichissime. Spazio durante la puntata anche allo Sciamano italiano di Fumane, al mistero di Gobekli Tepe, ma anche ai lemuri che si drogano, gli scimpanzé intelligenti e le piante che vedono.

Durante la puntata non mancheranno gli interventi e le testimonianze di studiosi e filosofi. A cominciare da Telmo Pievani, filosofo dell’evoluzione, Stefano Mancuso, neurobiologo dei vegetali, e l’etologa Elisabetta Visalberghi.

Tra gli ospiti anche Guido Barbujani, genetista che da diversi anni si occupa della biodiversità umana. Per l’occasione il genetista ha svolto un esperimento scientifico a sfondo sociale con la complicità degli studenti del Liceo Ariosto di Ferrara. Si tratta di un esperimento dedicato alla razza umana basata non solo su elementi visivi, ma anche sull’analisi del DNA.