Carlo Conti ha ricevuto un riconoscimento speciale da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana – sul palco dell’Arena di Verona durante i BYD Music Awards. Un premio che lo storico conduttore ha ottenuto per il suo impegno, il suo valore e per le oltre 7 milioni e mezzo di copie certificate quale direttore artistico delle cinque edizioni del Festival di Sanremo.

Dalla prossima edizione infatti a prendere il posto del conduttore ci sarà Stefano De Martino, che segna un nuovo inizio nella storia di Sanremo.

Sanremo: riconoscimento speciale a Carlo Conti ai BYD Music Awards

Un momento davvero emozionante quello che ha visto come protagonista Carlo Conti sul palco dell’Arena di Verona. Lì infatti, Conti ha ricevuto un premio speciale per le sue conduzioni di Sanremo. Un gesto che ha inevitabilmente segnato anche il passaggio di testimone, avvenuto qualche mese fa sul palco dell’Ariston, quando il conduttore volle l’investitura pubblica di De Martino alla guida del prossimo Festival di Sanremo, nel segno della continuità e del rinnovamento.

A rendere ancora più significativo quest’avvenimento, il ringraziamento di Conti verso le case discografiche e le parole rivolte proprio verso il prossimo conduttore di Sanremo, Stefano De Martino, al quale ha fatto il suo augurio per la prossima edizione. Ancora una volta, Conti sceglie di accompagnare e incoraggiare una nuova generazione di conduttori e lo fa in un palco dove ottiene un riconoscimento per il suo impegno e che unisce il potere della televisione e della musica.

Queste due serate dei BYD Music Awards, un evento dedicato alla musica, hanno visto sul palco lo storico conduttore e Vanessa Incontrada, in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona, e si è aggiudicato la prima serata e nella prima parte ottiene il 19,1% di share, con 2 milioni 474 mila spettatori, il più alto dal 2022. Nel tempo, il BYD Music Awards hanno assegnato più di mille premi a oltre 600 artisti e, quest’anno, ha celebrato i venti anni.