Sanremo 2022 scalda i motori con l’annuncio dei primi ospiti. La prima donna annunciata è Maria Chiara Giannetta ma spunta l’ipotesi Luca Argentero. Ecco le ultimissime relative al Festival della canzone italiana.

Sanremo 2022 cast: sul palco Maria Chiara Giannetta e, forse, Luca Argentero

Manca poco meno di un mese per la 72esima edizione del Festival di Sanremo e oltre i Big in gara, aumenta la curiosità sulle co-conduttrici di Amadeus. Un nome confermato c’è ed è l’attrice Maria Chiara Giannetta.

Dopo il recente successo della fiction di Rai 1, Blanca, Maria Chiara Giannetta calcherà il palco dell’Ariston al fianco del direttore artistico Amadeus. Non si sa ancora in quale serata e cosa farà ma la notizia ha già fatto impazzire il pubblico che su Twitter ha gradito e urlato la propria contentezza nei confronti di un’attrice preparata e genuina. In molti, sperano nell’arrivo di Linneo al Festival di Sanremo.

Per Maria Chiara Giannetta si tratta di ritornare in Liguria, dato che Blanca è un prodotto realizzato in quel di Camogli, Arenzano, Santa Margherita Ligure e in tante altre località ligure. Per l’attrice di origini foggiane sarà anche un modo per ricordare l’appuntamento con Don Matteo 13 che la vede interpretare il Capitano Anna Olivieri e che partirà a marzo.

Se Maria Chiara Giannetta arriva a Sanremo grazie al successo meritato per Blanca, potrebbe tornarci molto volentieri Luca Argentero. L’altro volto di punta di Lux Vide, con Doc nelle tue mani, pronto a cominciare questo giovedì, ha dichiarato che se Amadeus lo chiamasse sarebbe pronto per il Festival.

“Sarebbe un piacere raccogliere l’invito di Amadeus qualora arrivasse. Visto come ho iniziato questa conferenza stampa, con questo tour virtuale sul set potrei anche condurlo”

Luca Argentero tornerebbe all’Ariston dopo l’esperienza del 2015 quando presentò il film Noi e la Giulia con Claudio Amendola e Edoardo Leo. All’epoca il conduttore del Festival era Carlo Conti, chissà che Amadeus non decida di proporgli la co-conduzione di una delle serate. Ricordiamo che l’attore torinese è stato conduttore de Le Iene Show con Ilary Blasi e Enrico Brignano.

Checco Zalone sostituisce Fiorello a Sanremo?

Altro ospite ufficializzato è Checco Zalone che nel video diffuso dal Tg1 ha già lanciato ad Amadeus una piccola frecciatina. Dai pochi secondi intravisti, si può dedurre che l’attore comico pugliese potrebbe fare di Amadeus la sua spalla e il suo bersaglio.

Che la sua presenza sia dovuta alla non presenza fissa di Fiorello al Festival di Sanremo?

Lo scopriremo dal 1 al 5 febbraio durante Sanremo 2022. Intanto, in questi giorni, sono iniziate le prove degli artisti in gara con l’orchestra a Roma.