Selezionati i 43 cantanti che prenderanno parte a Sanremo Giovani. Di questi, otto prenderanno parte alla serata finale di “Sanremo Giovani 2023” in onda il prossimo 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. A questi otto artisti si si aggiungeranno i quattro provenienti da “Area Sanremo”. Dei dodici in totale, i primi tre avranno la possibilità di salire sul palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di Big durante l’edizione 2023 del Festival di Sanremo.

Il gruppo di 43 artisti, scelto da Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, è composto da 35 singoli, di cui 12 donne e 23 uomini, e 8 gruppi. Quest’anno le domande di partecipazione al contest di Rai1 sono state ben 714: 650 i cantanti singoli, di cui 400 gli uomini e 250 le donne, e 64 gruppi.

Le selezioni

I 43 cantanti sono stati selezionati dalla commissione musicale di “Sanremo Giovani” presieduta da Amadeus, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, che dopo aver ascoltato le 714 proposte pervenute, ha selezionato la rosa dei cantanti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma il 4 novembre presso la sede di Rai Radio in via Asiago.

Sanremo 2023, i 43 cantanti di Sanremo Giovani 2022: qualche nome già noto

Tra i 43 giovani artisti scelti da Amadeus e dalla commissione, abbiamo notato qualche nome già noto. Tra i selezionati infatti ci sono anche: Aisha e Calma provenienti da Amici 21, Enula da Amici 20, Alfa, Gianmaria arrivano direttamente da X Factor. Ma anche nuove leve della musica come Giovanni Toscano, Hal Quartièr, Will, Paulo e Olly. Ecco di seguito l’elenco con i 43 artisti selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani 2022

