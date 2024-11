Nella serata di ieri, martedì 26 novembre 2024, è andato in onda su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di via Asiago, il terzo appuntamento del Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025. L’appuntamento con Sanremo Giovani, condotto da Alessandro Cattelan è dunque arrivato al giro di boa, e ha visto passare il turno altri tre artisti in gara.

Sanremo Giovani 2024: i finalisti della terza puntata

Durante la serata andata in onda ieri su Rai 2, hanno superato il turno Alex Wyse, Arianna Rozzo e Bosnia, che vanno ad aggiungersi agli artisti selezionati per Sanremo Giovani, e che hanno passato le selezioni durante le prime due puntate, quali: Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi.

Giuria del Talent condotto da Alessandro Cattelan

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti, in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Molto combattuto il verdetto della giuria tra due partecipanti alla gara, quali: Alex Wyse e Nicol. Alla fine escono dalla gara i Cosmonauti borghesi, Giin e appunto Nicol. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre.

Quando la finale di Sanremo Giovani? Ecco la data e dove vederla in tv

Alla puntata conclusiva che andrà in onda il 18 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto 6 dei 12 concorrenti selezionati, mentre gli altri 2 giovani finalisti sono già stati selezionati dalla Commissionale musicale tra i finalisti di Area Sanremo, progetto che da anni è legato al festival della canzone italiana e che ogni anno è una delle fucine di talenti che sforna nuovi artisti del panorama musicale italiano e non solo.