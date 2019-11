Il cammino di Sanremo Giovani 2019 comincia in una cornice assolutamente inedita. A partire da sabato 16 novembre 2019 all’interno del programma “Italia Si” di Marco Liorni i telespettatori potranno conoscere i finalisti che si giocano il tutto per tutto per partecipare nella sezione Giovani della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020.

Sanremo Giovani 2019, le date

Sabato 16 novembre 2019 dalle ore 16.40 si accendono i riflettori su Sanremo Giovani a Italia Si, lo speciale in quattro puntate condotto da Marco Liorni che presenterà al pubblico di Rai1 i 20 selezionati dal concorso Sanremo Giovani pronti a contendersi uno dei dieci posti disponibili per accedere alla finalissima in onda il 19 dicembre su Rai1.

Durante la prima puntata spazio ai primi 10 cantanti selezionati:

Federica Abbate , 28 anni di Milano, canta “I Sogni Prima Di Dormire”;

, 28 anni di Milano, canta “I Sogni Prima Di Dormire”; Ainé , 28 anni di Roma, canta “Van Gogh”;

, 28 anni di Roma, canta “Van Gogh”; Fadi , 31 anni di Rimini, canta “Due Noi”;

, 31 anni di Rimini, canta “Due Noi”; Fasma , 23 di Roma, canta “Per Sentirmi Vivo”;

, 23 di Roma, canta “Per Sentirmi Vivo”; Leo Gassmann , 21 anni di Roma, canta “Vai Bene Così”;

, 21 anni di Roma, canta “Vai Bene Così”; Nova , 24 anni di Catania, canta “Resta”;

, 24 anni di Catania, canta “Resta”; Samuel Pietrasanta , 27 anni di Catania, canta “E Dove Sarai Tu”;

, 27 anni di Catania, canta “E Dove Sarai Tu”; Raim , 28 anni di Mantova, canta “Labirinto”;

, 28 anni di Mantova, canta “Labirinto”; Marco Sentieri , 34 anni di Napoli, canta “Billy Blu”;

, 34 anni di Napoli, canta “Billy Blu”; Thomas, 19 anni di Vicenza, canta “Ne 80”.

Italia Si Speciale Sanremo Giovani sarà articolato in due parti; la prima si chiama “Aspettando Sanremo Giovani” in cui si parlerà della kermesse canora ricordando alcuni dei momenti più originali di questi primi 70 anni di Festival. Ospiti di questa puntata Christian, i Cugini di Campagna, Povia e Gianni Ippoliti.

Padrone di casa naturalmente sarà Marco Liorni con la partecipazione di Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

Nelle prossime puntate si conosceranno gli altri cantanti selezionati e tra tutti loro solo 10 avranno la possibilità di partecipare alla puntata finale del 19 dicembre in cui si eleggeranno i 5 cantanti che potranno calcare il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo nella categoria Nuove proposte del Festival 2020. Ricordiamo che ai 5 vincitori si aggiungeranno anche i 2 cantanti di Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young.