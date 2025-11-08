Torna “Sanremo Giovani 2025” su Rai 2. Il talent musicale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, quest’anno è affidato alla conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Scopriamo le date, come funzionano le selezioni e i partecipanti.

Sanremo Giovani 2025, le date e quando in tv

Ci siamo: dall’11 novembre 2025 dalle 23.45 su Rai2 torna l’appuntamento con la nuova edizione di Sanremo Giovani 2025, il talent musicale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. L’edizione 2025 è composta da cinque appuntamenti condotti dal podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Le prime quattro puntate saranno ad eliminazione e vedranno messi a confronto tre coppie di partecipanti – cantanti a puntata. I dodici artisti che supereranno le sfide potranno accedere alla semifinale di lunedì 9 dicembre 2025 dove si sfideranno sempre con una sfida diretta. Tutte le esibizioni dei partecipanti saranno valutata dalla Commissione musicale, riunita nella Sala A di Via Asiago a Roma, composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Claudio Fasulo (entrambi giurati fuori onda), e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Durante la semifinale solo sei saranno i cantanti che potranno accedere alla finale del 14 dicembre 2025 presso il Teatro del Casinò di Sanremo. Il gran finale dal titolo “Sarà Sanremo” selezionerà i due vincitori di Sanremo Giovani 2025 che avranno la grande occasione di arrivare sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2026. A loro si aggiungeranno altri due giovani selezionati da Area Sanremo, scelti dalla stessa Commissione presieduta da Conti.

Sanremo Giovani 2025, i partecipanti – cantanti in gara

Ecco a seguire i 24 partecipanti a Sanremo Giovani 2025 che si sfideranno per conquistare uno dei sei posti per la finale del 14 dicembre 2025.

AMSI PIZZA AMERICANA

AMERICANA Angelica Bove Mattone

Mattone ANTONIA Luoghi Perduti

Luoghi Perduti Cainero Nuntannamurà

Nuntannamurà CARO WOW CUPIDO

CUPIDO cmqmartina Radio Erotika

Radio Erotika Deddè Ddoje Criature

Criature Disco Club Paradiso Mademoiselle

Mademoiselle Eyeline Finché dura

Finché dura Jeson Inizialmente Tu

Inizialmente Tu Joseph Fenomenale

Fenomenale La Messa Maria

Maria Lea Gavino Amico Lontano

Amico Lontano Mimì Sottovoce

Sottovoce Nicolò Filippucci Laguna

Laguna OCCHI Ullallà

Ullallà Petit UN BEL CASINO

UN BEL CASINO PRINCIPE Mon Amour

Mon Amour Renato D’Amico Bacio Piccolino

Bacio Piccolino Seltsam SCUSA MAMMA

SCUSA MAMMA SENZA CRI SPIAGGE

SPIAGGE soap Buona Vita

Buona Vita Welo EMIGRATO

EMIGRATO Xhovana EGO Estero

L’appuntamento con Sanremo Giovani 2025 è dall’11 novembre in seconda serata su Rai2. Il gran finale “Sarà Sanremo” è per il 14 dicembre 2025.