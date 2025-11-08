Torna “Sanremo Giovani 2025” su Rai 2. Il talent musicale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, quest’anno è affidato alla conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Scopriamo le date, come funzionano le selezioni e i partecipanti.
Sanremo Giovani 2025, le date e quando in tv
Ci siamo: dall’11 novembre 2025 dalle 23.45 su Rai2 torna l’appuntamento con la nuova edizione di Sanremo Giovani 2025, il talent musicale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. L’edizione 2025 è composta da cinque appuntamenti condotti dal podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Le prime quattro puntate saranno ad eliminazione e vedranno messi a confronto tre coppie di partecipanti – cantanti a puntata. I dodici artisti che supereranno le sfide potranno accedere alla semifinale di lunedì 9 dicembre 2025 dove si sfideranno sempre con una sfida diretta. Tutte le esibizioni dei partecipanti saranno valutata dalla Commissione musicale, riunita nella Sala A di Via Asiago a Roma, composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Claudio Fasulo (entrambi giurati fuori onda), e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
Durante la semifinale solo sei saranno i cantanti che potranno accedere alla finale del 14 dicembre 2025 presso il Teatro del Casinò di Sanremo. Il gran finale dal titolo “Sarà Sanremo” selezionerà i due vincitori di Sanremo Giovani 2025 che avranno la grande occasione di arrivare sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2026. A loro si aggiungeranno altri due giovani selezionati da Area Sanremo, scelti dalla stessa Commissione presieduta da Conti.
Sanremo Giovani 2025, i partecipanti – cantanti in gara
Ecco a seguire i 24 partecipanti a Sanremo Giovani 2025 che si sfideranno per conquistare uno dei sei posti per la finale del 14 dicembre 2025.
- AMSI PIZZA AMERICANA
- Angelica Bove Mattone
- ANTONIA Luoghi Perduti
- Cainero Nuntannamurà
- CARO WOW CUPIDO
- cmqmartina Radio Erotika
- Deddè Ddoje Criature
- Disco Club Paradiso Mademoiselle
- Eyeline Finché dura
- Jeson Inizialmente Tu
- Joseph Fenomenale
- La Messa Maria
- Lea Gavino Amico Lontano
- Mimì Sottovoce
- Nicolò Filippucci Laguna
- OCCHI Ullallà
- Petit UN BEL CASINO
- PRINCIPE Mon Amour
- Renato D’Amico Bacio Piccolino
- Seltsam SCUSA MAMMA
- SENZA CRI SPIAGGE
- soap Buona Vita
- Welo EMIGRATO
- Xhovana EGO Estero
L’appuntamento con Sanremo Giovani 2025 è dall’11 novembre in seconda serata su Rai2. Il gran finale “Sarà Sanremo” è per il 14 dicembre 2025.