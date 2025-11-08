Sanremo Giovani 2025 arriva su Rai2: quando in tv, le date e i partecipanti

Da
Emanuele Ambrosio
-
Sanremo Giovani 2025

Torna “Sanremo Giovani 2025” su Rai 2. Il talent musicale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, quest’anno è affidato alla conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Scopriamo le date, come funzionano le selezioni e i partecipanti.

Sanremo Giovani 2025, le date e quando in tv

Ci siamo: dall’11 novembre 2025 dalle 23.45 su Rai2 torna l’appuntamento con la nuova edizione di Sanremo Giovani 2025, il talent musicale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. L’edizione 2025 è composta da cinque appuntamenti condotti dal podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Le prime quattro puntate saranno ad eliminazione e vedranno messi a confronto tre coppie di partecipanti – cantanti a puntata. I dodici artisti che supereranno le sfide potranno accedere alla semifinale di lunedì 9 dicembre 2025 dove si sfideranno sempre con una sfida diretta. Tutte le esibizioni dei partecipanti saranno valutata dalla Commissione musicale, riunita nella Sala A di Via Asiago a Roma, composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Claudio Fasulo (entrambi giurati fuori onda), e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Durante la semifinale solo sei saranno i cantanti che potranno accedere alla finale del 14 dicembre 2025 presso il Teatro del Casinò di Sanremo. Il gran finale dal titolo “Sarà Sanremo” selezionerà i due vincitori di Sanremo Giovani 2025 che avranno la grande occasione di arrivare sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2026. A loro si aggiungeranno altri due giovani selezionati da Area Sanremo, scelti dalla stessa Commissione presieduta da Conti.

Sanremo Giovani 2025, i partecipanti – cantanti in gara

Ecco a seguire i 24 partecipanti a Sanremo Giovani 2025 che si sfideranno per conquistare uno dei sei posti per la finale del 14 dicembre 2025.

  • AMSI PIZZA AMERICANA
  • Angelica Bove Mattone
  • ANTONIA Luoghi Perduti
  • Cainero Nuntannamurà
  • CARO WOW CUPIDO
  • cmqmartina Radio Erotika
  • Deddè Ddoje Criature
  • Disco Club Paradiso Mademoiselle
  • Eyeline Finché dura
  • Jeson Inizialmente Tu
  • Joseph Fenomenale
  • La Messa Maria
  • Lea Gavino Amico Lontano
  • Mimì Sottovoce
  • Nicolò Filippucci Laguna
  • OCCHI Ullallà
  • Petit UN BEL CASINO
  • PRINCIPE Mon Amour
  • Renato D’Amico Bacio Piccolino
  • Seltsam SCUSA MAMMA
  • SENZA CRI SPIAGGE
  • soap Buona Vita
  • Welo EMIGRATO
  • Xhovana EGO Estero

L’appuntamento con Sanremo Giovani 2025 è dall’11 novembre in seconda serata su Rai2. Il gran finale “Sarà Sanremo” è per il 14 dicembre 2025.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here