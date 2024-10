Cresce l’attesa generale per l’evento di Sanremo 2025 e, intanto, trapela la lista di “Sanremo Giovani” con Alex Wyse e Mew, tra le anticipazioni. Dai profili social ufficiali del Festival svela i concorrenti promossi alla competizione dei giovani artisti emergenti nel panorama della musica made in Italy. Tra questi, si fanno strada alcuni ex partecipanti di Amici di Maria De Filippi.

Sanremo Giovani: a superare le selezioni di Sanremo 2025 sono anche gli ex Amici

Il nuovo anno si fa vicino ed è alle porte l’evento musicale più atteso dai fruitori della musica italiana, Sanremo 2025. E, nell’attesa generale per il via all’evento, sono ora ufficiali i primi 24 artisti concorrenti di Sanremo Giovani. Ovvero, la sezione che in parallelo, insieme a quella di Sanremo Big.

In origine erano 529 e ora diventano 24. E nella prima lista dei concorrenti confermati al Festival della Canzone, superano le selezioni 10 artisti uscenti da Amici di Maria De Filippi. Tra i talenti scoperti da Maria De Filippi, Alex Wyse, Mew, Nicol, Rea, Tancredi e Lil Jolie sono i promossi e confermano la partecipazione al contest di Sanremo Giovani sognano un posto in ‘Nuove proposte’ in gara con i ‘Big’ della Musica italiana. Bocciati tra gli ex Amici, invece: Aaron, Martina, Nahaze e Wax.

Tutti i giovani promossi a Sanremo Giovani 2025

Ecco i nomi dei ventiquattro artisti selezionati per gareggiare a Sanremo Giovani:

Alex Wyse

Angelica Bove

Angie

Arianna Rozzo

Bosnia

Ciao Sono Vale

Cosmonauti Borghesi

Dea Culpa

Giin

Grelmos

Mazzariello

Mew

Moska Drunkard

Nicol

Orion

Questo E Quello

Rea

Sea John

Selmi

Settembre

Sidy

Synergy

Tancredi

Vale Lp e Lil Jolie

Gli appuntamenti imperdibili della gara di Sanremo 2025

Gli appuntamenti di Sanremo Giovani 2025, il percorso di selezione per i giovani che aspirano al Festival di Sanremo, saranno condotti da Alessandro Cattelan e si svolgeranno in cinque serate, a partire dal 12 novembre su Rai 2.

Ecco il calendario principale:

Puntate eliminatorie: Le prime quattro serate (12, 19, 26 novembre e 3 dicembre) vedranno i 24 giovani artisti selezionati sfidarsi per ridurre il numero di partecipanti a 12 finalisti. Ogni puntata eliminerà alcuni concorrenti, con l’obiettivo di identificare i migliori talenti emergenti.

Semifinale: Il 10 dicembre si terrà una semifinale su Rai 2, durante la quale 6 artisti verranno selezionati per la finale.

Finale – Sarà Sanremo: Il 18 dicembre, in prima serata su Rai 1, si disputerà la finale di Sanremo Giovani. In questa serata verranno scelti i quattro artisti che andranno a competere nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo a febbraio 2025.