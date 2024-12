Martedì 3 dicembre, in seconda serata dalla Sala A di via Asiago, andrà in onda il quarto e ultimo appuntamento della fase di qualificazione per Sanremo Giovani. Il programma, presentato da Alessandro Cattelan, è dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025. Una serata davvero imperdibile, che deciderà il destino di nuove giovani stelle in ascesa del panorama musicale italiano. Dopo aver già conosciuto alcuni partecipanti, scopriamo insieme cosa ci riserva il prossimo appuntamento.

Sanremo Giovani 2024, quarta puntata, ecco i sei artisti che si esibiscono

Nella serata del 3 dicembre, vedremo sei nuovi artisti pronti a scendere in campo. Dopo aver selezionato i primi 9 semifinalisti – Alex Wyse, Arianna Rozzo, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi – è la volta di scoprire nuovi talenti.

Toccherà infatti ad altri musicisti conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, gli ultimi posti disponibili per la semifinale di Sanremo Giovani. L’appuntamento è previsto per il 10 dicembre, in onda in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2.

Martedì si sfideranno quindi Angelica Bove con il brano La nostra malinconia, Dea Culpa con Nuda, Orion con Diamanti nel fango, Questo e Quello con Bella balla. A completare il gruppo dei partecipanti, anche Sea John con Se fossi felice e infine Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.

La commissione musicale che li giudicherà è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A questi si aggiungono Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time, membri del team dei “giurati fuori onda”.

I quattro appuntamenti sono andati in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre. Al termine, saranno annunciati i 12 protagonisti della semifinale, prevista per il 10 dicembre.

Alla puntata conclusiva invece, in programma il 18 dicembre su Rai 1, accederanno solamente sei partecipanti. Due giovani finalisti saranno poi selezionati da Area Sanremo.