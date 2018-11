Sanremo Giovani 2018: 69 gli artisti selezionati

Sanremo Giovani 2018 entra nel vivo con la prima selezione: 69 gli artisti selezionati dalla commissione artistica. Ecco le anticipazioni

La kermesse di Sanremo Giovani sta prendendo forma. Ascolto dopo ascolto, infatti, la commissione artistica ha selezionato ben 69 artisti che il prossimo 12 novembre si giocheranno il tutto per tutto nella storica sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma.

Le audizioni di Sanremo Giovani

Lunedì 12 novembre 2018 presso la Rai Radio in Via Asiago a Roma, si terranno le audizioni dei 69 artisti che la Commissione Musicale del Festival, presieduta dal direttore artistico Claudio Baglioni, ha selezionato tra le 677 candidature totali.

Tra i 69 talenti in gara entra entra di diritto anche la vincitrice del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (edizione 2018). I 69 artisti selezionati dalla commissione artistica del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, insieme ai cantanti provenienti da Area Sanremo, si contenderanno a suon di note uno dei 24 posti disponibile per partecipare alle prime due serate trasmesse in diretta il 20 e 21 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo su Rai1.

Ricordiamo che il primo classificato di ogni singola serata salirà sul palco del Teatro Ariston per essere tra i protagonisti della 69esima edizione del Festival della Canzone italiana, che si svolgerà dal 5 al 9 febbraio 2019.

La commissione artistica di Sanremo 2019

La commissione artistica che ha selezionato i 69 cantanti è così composta: dal direttore artistico Claudio Baglioni e da alcuni grandi professionisti che realizzeranno la 69ᵃ edizione del Festival. Da Claudio Fasulo a Massimo Giuliano; da Massimo Martelli a Duccio Forzano fino a Geoff Westley.

I 69 artisti scelti dalla commissione artistica sono così suddivisi:

57 singoli (22 donne e 35 uomini)

12 gruppi

Una curiosità: è il Centro Italia a primeggiare con ben 24 partecipanti ammessi alle selezioni, mentre il Sud Italia è a quota 23 e il Nord a 22. Ecco il dettaglio geografico Regione per Regione:

Abruzzo 1;

Calabria 3;

Campania 5;

Emilia Romagna 6;

Lazio 14;

Liguria 3;

Lombardia 8;

Marche 2;

Molise 1;

Piemonte 3;

Puglia 7;

Sicilia 6;

Toscana 7;

Umbria 1;

Veneto 2.

L’elenco completo dei 69 selezionati sarà pubblicato successivamente sul sito ufficiale www.sanremo.rai.it.