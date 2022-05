Un appuntamento imperdibile in onda su Rai 1 quello con “Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto”. Un docufilm realizzato durante il Festival di Sanremo 2022, il terzo sotto la direzione artistica e con la conduzione di Amadeus. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, il docufilm su Sanremo 2022: quando e dove in tv

Raiuno domenica 15 maggio 2022 alle ore 22.10 manderà in onda un docufilm dal titolo “Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto”. Un imperdibile appuntamento per rivivere da dietro le quinte del Teatro Ariston il terzo Festival di Sanremo targato Amadeus, conduttore e direttore artistico di un’edizione da record, ricca di tantissime sorprese, tra cui l’arrivo all’Ariston del grande Jovanotti.

Il Festival Sanremo 2022 in un docufilm su Rai1

Il terzo Festival di Sanremo di Amadeus sarà raccontato su Rai1 nel docufilm “Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto”, uno sguardo esclusivo sui tanti punti di vista. L’occhio della camera va a curiosare dietro le quinte dello spettacolo della tv italiana più famoso al mondo, e rivela le più segrete emozioni dei protagonisti: dai cantanti agli orchestrali, dagli artigiani ai tecnici fino ad arrivare al pubblico. Con un piccolo drone entreremo anche nelle case dei telespettatori.

Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto: l’edizione dei record

Quella del Festival di Sanremo 2022 è stata un’edizione da record, tanto che il direttore artistico e conduttore della kermesse canora Amadeus resta alla guida del Festival per altri due anni. Il festival quest’anno ha segnato dei record in tv, nello streaming, nelle radio, sul web e sui social. La Rai, proprio per questo ha scelto di realizzare uno speciale docufilm con immagini esclusive, frammenti di backstage, interviste, materiale mai andato in onda e che la Rai vuole regalare al pubblico del Festival.