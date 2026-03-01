Dopo le indiscrezioni e i presunti retroscena politici legati alla scelta di Stefano De Martino per il Festival di Sanremo 2027, l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi interviene per chiarire la posizione dell’azienda.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027: la parole di Giampaolo Rossi, Ad della RAI

“Le scelte in Rai non sono individuali, vengono elaborate attraverso un lavoro molto complesso di analisi, mercato, simulazioni, di rapporto con l’industria televisiva, in questo caso anche dello spettacolo, e sono delle scelte che vengono condivise da manager che lavorano in Rai e che ovviamente hanno una visione del prodotto televisivo”, ha dichiarato Rossi, replicando alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

L’Ad ha sottolineato come la nomina di De Martino non sia frutto di una decisione isolata, ma il risultato di un percorso strutturato e condiviso ai vertici dell’azienda.

Il precedente di Affari Tuoi e il percorso in Rai

Rossi ha inoltre ricordato che De Martino “fu scelto due anni fa per esempio per condurre ‘Affari tuoi’ quando Amadeus fece scelte diverse di andarsene dalla Rai”.

Un passaggio che evidenzia come la fiducia nei confronti del conduttore non sia recente, ma inserita in una strategia di crescita e valorizzazione interna. La scelta per Sanremo 2027 si colloca quindi in una traiettoria già avviata, che punta su un volto capace di intercettare pubblici differenti, compresi i più giovani.

Passaggio di testimone Conti–De Martino momento iconico

Grande attenzione anche per il simbolico passaggio di consegne avvenuto durante la finale del Festival. “È la prima volta nella storia della Rai e di Sanremo che avviene un passaggio di testimone così in diretta”, ha sottolineato Rossi.

Un momento definito “iconico”, con Carlo Conti che ha ufficialmente passato il testimone a De Martino. “Carlo Conti che fa il passaggio di testimone a Stefano e Stefano si commuove”, ha ricordato l’Ad.

Secondo Rossi, si tratta di una scelta nata da “un ragionamento molto serio”, non estemporaneo, ma parte di “un investimento anche sul futuro”. Un segnale chiaro di continuità e rinnovamento per il Festival.

Antonella Clerici nel Sanremo 2027? “Vedremo, non programmiamo tutto”

Tra le domande dei giornalisti anche quella su un possibile coinvolgimento di Antonella Clerici nell’edizione 2027 diretta da De Martino.

Rossi non ha chiuso la porta: “Un ruolo di Antonella Clerici nel Festival diretto da Stefano De Martino? Noi programmiamo, ma non è che programmiamo proprio tutto”.

Parole che rimandano ogni decisione ai prossimi mesi, quando prenderanno forma i dettagli organizzativi, a partire anche dalla scelta del direttore musicale, considerato uno snodo cruciale per l’identità artistica del Festival.