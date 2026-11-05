Sanremo 2027 cambia anche il dopo Festival. Al termine delle serate della 77ª edizione non ci sarà il tradizionale DopoFestival: al suo posto arriverà il nuovo “ControFestival”, affidato alla Gialappa’s Band.
Ad annunciarlo è stato Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, durante un intervento al Tg1 costruito con il tono ironico di un vero anchorman. Il Festival è in programma da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, e il ControFestival accompagnerà il pubblico al termine delle serate con lo stile dissacrante e ironico che da sempre caratterizza la Gialappa’s Band.
Sanremo 2027, il DopoFestival diventa ControFestival
È una delle novità più significative dell’offerta televisiva costruita dalla Rai intorno alla prossima edizione di Sanremo. Nel 2027 il pubblico non troverà quindi il classico DopoFestival dopo le lunghe serate dall’Ariston.
La formula viene completamente ripensata e cambia già dal nome: ControFestival.
A guidarlo saranno le inconfondibili voci della Gialappa’s Band, chiamate a raccontare ciò che accade durante il Festival attraverso commenti, ironia e uno sguardo volutamente laterale rispetto alla competizione musicale.
L’annuncio di Stefano De Martino al Tg1
Anche il modo scelto per ufficializzare la novità è stato costruito come un piccolo spettacolo.
Stefano De Martino è apparso al Tg1 in versione anchorman, seduto dietro la tradizionale scrivania del telegiornale.
Il conduttore ha annunciato con un gioco di finzione e autoironia la “scomparsa” del DopoFestival.
A interrompere il suo intervento sono poi arrivate proprio le voci della Gialappa’s Band, svelando così il progetto che prenderà il posto dello storico appuntamento notturno.
Cos’è il ControFestival di Sanremo 2027
Il ControFestival sarà lo spazio che accompagnerà gli spettatori dopo le serate del Festival di Sanremo.
Il nome anticipa già l’impostazione del programma.
Non soltanto commenti sulla gara, quindi, ma una rilettura ironica di ciò che sarà accaduto sul palco dell’Ariston: cantanti, ospiti, momenti televisivi e inevitabili curiosità della manifestazione potranno diventare materiale per lo stile della Gialappa’s.
L’obiettivo è affiancare al racconto ufficiale del Festival un punto di vista più leggero, originale e contemporaneo.
La Gialappa’s Band protagonista dopo Sanremo
La scelta della Gialappa’s Band porta nel progetto un linguaggio televisivo immediatamente riconoscibile.
Il gruppo ha costruito gran parte della propria storia proprio attraverso il commento ironico delle immagini televisive, trasformando programmi, eventi sportivi e momenti di costume in materiale per battute e osservazioni fuori dagli schemi.
Con Sanremo 2027 questo stile sarà applicato ogni sera al più importante evento musicale della televisione italiana.
Una combinazione che potrebbe diventare particolarmente efficace proprio nelle ore successive alla diretta dall’Ariston, quando sui social iniziano commenti, meme e discussioni sui momenti più significativi della serata.
Quando va in onda il ControFestival
Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio.
Il ControFestival sarà legato alle serate della manifestazione e accompagnerà il pubblico dopo la conclusione degli appuntamenti con la gara.
I dettagli definitivi relativi a durata, struttura e ospiti del nuovo programma saranno comunicati successivamente.
La certezza è che nel 2027 la tradizionale formula del DopoFestival verrà sostituita dal nuovo progetto della Gialappa’s Band.
Non solo ControFestival: l’offerta Rai intorno a Sanremo 2027
Con l’annuncio del ControFestival si completa progressivamente il sistema di programmi costruito dalla Rai attorno a Sanremo 2027.
L’obiettivo è accompagnare il pubblico non soltanto durante le cinque serate dall’Ariston, ma anche prima e dopo la gara.
Un racconto distribuito tra diversi programmi e piattaforme, con linguaggi differenti a seconda del momento della giornata e del pubblico di riferimento.
Il ControFestival rappresenterà quindi il lato più ironico dell’intera operazione.
Stefano De Martino costruisce il suo Sanremo 2027
L’annuncio rappresenta anche un altro tassello del primo Festival guidato da Stefano De Martino nella doppia veste di conduttore e direttore artistico.
De Martino sta progressivamente delineando l’identità della manifestazione che erediterà nel febbraio 2027.
La scelta della Gialappa’s Band per il dopo Festival mostra la volontà di affiancare alla gara musicale anche una componente di intrattenimento capace di parlare al pubblico televisivo e digitale.
Sanremo 2027, le date
La 77ª edizione del Festival di Sanremo andrà in scena al Teatro Ariston per cinque serate:
martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 febbraio 2027.
Al termine delle serate arriverà quindi il nuovo appuntamento con il ControFestival.
Una piccola rivoluzione nella liturgia televisiva sanremese: il DopoFestival lascia spazio alla Gialappa’s Band e a un programma che, già dal nome, promette di raccontare il Festival da una prospettiva completamente diversa.