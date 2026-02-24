Il rapper J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, torna a Sanremo. Dopo l’edizione del 2023 con gli Articolo 31, questa volta il cantante è in gara da solista. L’artista porta sul palco il brano Italia Starter pack, che già dal titolo sottolinea l’ironia e il sarcasmo che contraddistingue il rapper milanese. Ecco il testo e il significato della canzone.

Italia starter pack di J-Ax, il testo

Dice sempre il vecchio del quartiere

Con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere

Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa

Meglio essere fuori che finire dentro

Tutti hanno qualcosa da nascondere

Santi in paradiso non ce n’è al momento

Più che avere fede è meglio un complice

Condividi la password

Che facciamo a metà il Wi-Fi

Canta un coro da stadio

Così sanno chi sei dovunque vai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

Dice l’uomo che mi fa la benza

Che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza

È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha

E

Meno cose sai più sarai contento

Facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio

Solo per la pizza con l’ananas

Per pagare c’è tempo

Tanto i debiti già ce li hai

Goditi sto momento

Che quando vai mica lo sai

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas

Italia Starter Pack

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti

Tutti dei gran figli di mammà

Di leggi sbagliate e di caffè corretti

Ma abbiamo pure dei difetti

E in effetti

Serve una brutta canzone che fa

Pappapparappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve un po’ di culo sempre

È vietato ma fa niente

Ti passo la canna del gas (del gas)

Italia Starter Pack

J- Ax canta Italia Starter Pack, il significato

Co-firmata da J-Ax, Andrea Bonomo (già co-autore del tormentone “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte) e Lorenzo Buso, Italia Starter Pack è già destinata a essere una delle canzoni più chiacchierate del festival. Il testo sottolinea, come suggerisce il titolo, l’equipaggiamento ideale per essere italiani, il tutto condito con la grande ironia tipica dello stile di J-Ax.

“E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà, di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti” canta il rapper con sarcasmo, prendendo in giro abitudini spesso associate all’italiano medio.

Ma a cambiare è anche il genere. Questa volta infatti, l’artista sperimenta il country. Una scelta voluta, come sottolinea il cantante, a sottolineare il colonialismo culturale di cui siamo vittima nella discografia, in tv e al cinema. “Siamo stati colonizzati dagli americani ben prima della seconda guerra mondiale”. dichiara infatti l’artista senza mezzi termini.

Il ritorno di J-Ax a Sanremo

J-Ax torna a Sanremo per la 76° edizione del Festival. Dopo il 2023, anno in cui era salito sul palco come membro degli Articolo 31, duo hip hop che ha fondato negli anni ‘90 insieme a DJ Jad, quest’anno gareggia come solista.

Per la serata cover, J-Ax porterà sul palco una band che è stata genericamente presentata come Ligera County Fam. Con Cochi, Ale e Franz, Paolo Rossi e Paolo Jannacci, interpreteranno un classico della comicità milanese. Scritto da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto e diventato famoso da Cochi e Renato, il gruppo canterà: “E la vita, la vita.”