Il rapper J-Ax, nome d’arte di Alessandro Aleotti, torna a Sanremo. Dopo l’edizione del 2023 con gli Articolo 31, questa volta il cantante è in gara da solista. L’artista porta sul palco il brano Italia Starter pack, che già dal titolo sottolinea l’ironia e il sarcasmo che contraddistingue il rapper milanese. Ecco il testo e il significato della canzone.
Italia starter pack di J-Ax, il testo
Dice sempre il vecchio del quartiere
Con molti più anni dei denti che ha
Sto paese lo capisci da un cantiere
Cinque dicono che fare, uno solo che lo fa
Meglio essere fuori che finire dentro
Tutti hanno qualcosa da nascondere
Santi in paradiso non ce n’è al momento
Più che avere fede è meglio un complice
Condividi la password
Che facciamo a metà il Wi-Fi
Canta un coro da stadio
Così sanno chi sei dovunque vai
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di culo sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas
Italia Starter Pack
Dice l’uomo che mi fa la benza
Che chi guida non deve avere pietà
Sto paese è come con la precedenza
È solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l’ha
E
Meno cose sai più sarai contento
Facciamoci una botta di felicità
Qui non si protesta per lo stipendio
Solo per la pizza con l’ananas
Per pagare c’è tempo
Tanto i debiti già ce li hai
Goditi sto momento
Che quando vai mica lo sai
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di culo sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas
Italia Starter Pack
E ci dicono che siamo disonesti, furbetti
Tutti dei gran figli di mammà
Di leggi sbagliate e di caffè corretti
Ma abbiamo pure dei difetti
E in effetti
Serve una brutta canzone che fa
Pappapparappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve un po’ di culo sempre
È vietato ma fa niente
Ti passo la canna del gas (del gas)
Italia Starter Pack
J- Ax canta Italia Starter Pack, il significato
Co-firmata da J-Ax, Andrea Bonomo (già co-autore del tormentone “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte) e Lorenzo Buso, Italia Starter Pack è già destinata a essere una delle canzoni più chiacchierate del festival. Il testo sottolinea, come suggerisce il titolo, l’equipaggiamento ideale per essere italiani, il tutto condito con la grande ironia tipica dello stile di J-Ax.
“E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà, di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti” canta il rapper con sarcasmo, prendendo in giro abitudini spesso associate all’italiano medio.
Ma a cambiare è anche il genere. Questa volta infatti, l’artista sperimenta il country. Una scelta voluta, come sottolinea il cantante, a sottolineare il colonialismo culturale di cui siamo vittima nella discografia, in tv e al cinema. “Siamo stati colonizzati dagli americani ben prima della seconda guerra mondiale”. dichiara infatti l’artista senza mezzi termini.
Il ritorno di J-Ax a Sanremo
J-Ax torna a Sanremo per la 76° edizione del Festival. Dopo il 2023, anno in cui era salito sul palco come membro degli Articolo 31, duo hip hop che ha fondato negli anni ‘90 insieme a DJ Jad, quest’anno gareggia come solista.
Per la serata cover, J-Ax porterà sul palco una band che è stata genericamente presentata come Ligera County Fam. Con Cochi, Ale e Franz, Paolo Rossi e Paolo Jannacci, interpreteranno un classico della comicità milanese. Scritto da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto e diventato famoso da Cochi e Renato, il gruppo canterà: “E la vita, la vita.”