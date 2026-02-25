Dopo aver vinto Sanremo Giovani con ‘Laguna‘, Nicolò Filippucci è pronto a conquistare il palco dell’Ariston. Il cantante, ex allievo di Amici, punta a conquistare il primo posto anche nelle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2026. Noi di Superguidatv lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto della sua esperienza nella scuola e del rapporto con Maria De Filippi, di Sanremo Giovani e dell’emozione di salire sul palco della kermesse.

Sanremo 2026, intervista a Nicolò Filippucci

Nicolò sei in gara per le nuove proposte. Come vivi questo debutto Sanremese?

“Devo dire sono molto contento ed emozionato. Ovviamente c’è anche un po’ d’ansia, ma quella è normale, però dai, non vedo l’ora di cantare”.

Ci racconti com’è nato questo brano ‘Laguna’?

“‘Laguna’ è un pezzo che parla di una storia, una storia che è finita e quindi racchiude un po’ tutti quelli che sono i sentimenti anche quelli un pochino più difficili che si provano quando qualcosa finisce. A me piace racchiuderli in questa appunto ‘laguna’ di pensieri”.

Il brano in pochi giorni è diventato il più streammato, il più sentito. Alcuni dicono che sei il favorito per la vittoria, sei scaramantico?

“In realtà no, principalmente sono molto, molto contento che sia piaciuto il brano. Secondo me è un brano che in cui tante persone ci si possono ritrovare per la storia che racconta. Non vedo l’ora di cantare e cercherò di fare un’esibizione nel miglior modo possibile”.

Un anno fa eri nella scuola di Amici, cosa ti ha lasciato quell’esperienza e in cosa oggi ti senti diverso rispetto a quel ragazzo che magari è entrato nella scuola?

“Sicuramente sono cambiate tante, tante cose. Amici mi ha dato una grandissima opportunità. Sono stato 8 mesi nella scuola di Amici, ho imparato anche tanto nella scuola, abbiamo lavorato veramente ogni singolo giorno, quindi è stata una grande opportunità”.

Hai avuto un feedback anche magari da Maria De Filippi? Ha sentito il brano, ti ha detto qualcosa?

“Devo dire l’ho sentita e sono stato molto contento. Sono andato anche in puntata, quindi ho avuto anche l’opportunità di rivederla e di scambiarci due parole, quindi sono molto contento”.

Tra i big invece che sono in gara, con chi ti piacerebbe duettare in futuro?

“Ci sono tanti artisti che mi piacciono: Michele Bravi, Serena Brancale, Arisa. Sono artisti, secondo me, molto bravi, sarebbe sicuramente un onore”.

Sanremo è sempre una competizione, anche nelle Nuove Proposte. Come vivi oggi il giudizio altrui e le critiche?

“Io penso che le critiche siano costruttive. Ovviamente le critiche sono molto utili per farti migliorare. Prendo volentieri qualsiasi critica e cerco appunto di lavorarci su”.

Se avessi dovuto portare una cover, quale sarebbe stata?

“Non lo so. Ti dico ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini. È un brano che a me piace veramente tanto e quindi mi sarebbe piaciuto cimentarmi in questo brano, provare a dare una mia interpretazione”.

Sei molto amato dai giovani, senti un senso di responsabilità?

“Sicuramente è molto bello questo. Cerco di essere sempre me stesso, di portare quello che sono io e magari un messaggio che mi appartiene. Spero che arrivi a più persone possibili”.

Rispetto all’esperienza di Amici, questo Sanremo Giovani lo vivi anche un po’ come riscatto?

“Personalmente no, perché lo vedo come un continuo di questo mio inizio della carriera. C’è stato Amici, poi c’è stato Sanremo Giovani, adesso avrò l’opportunità appunto di cantare all’Ariston, ma come ci sarà poi il nuovo disco, il mio primo live. Sono veramente molto contento”.

Dopo Sanremo cosa ti attende?

“Dopo Sanremo uscirà il mio nuovo disco e poi successivamente ci sarà il mio primo live che abbiamo appunto chiamato ‘La prima volta insieme’ il 13 aprile ai Magazzini Generali. Veramente non vedo l’ora perché sarà un’opportunità per me cantare il mio nuovo disco”.