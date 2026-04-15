Ascolti tv di martedì 14 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il CommissarioMontalbano” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello Vip | Auditel del 14 aprile 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani ha interessato 0.000.000 spettatori pari all’0.00% di Audience.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha fatto compagnia a 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 0.00%.

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la nona puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene presentano: la Cura, lo speciale del programma di inchieste ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Only Fun – Comico Show, il programma comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha divertito 0.000.000 spettatori (pari al 0.00% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5