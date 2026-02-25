La prima serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda il 24 febbraio, chiude con un dato di ascolto importante: 9,6 milioni di spettatori e il 58% di share. Un risultato che conferma la forza del Festival in tv e riapre subito il confronto con le edizioni precedenti, come accade ogni anno già dal mattino successivo alla puntata d’esordio.

Il tema centrale, infatti, non è solo il numero assoluto degli spettatori, ma la lettura del dato nel contesto storico di Sanremo. Il Festival resta un evento televisivo capace di concentrare una quota altissima di pubblico, e il confronto con gli anni passati aiuta a capire se l’edizione 2026 parte in crescita, in calo o in linea con il recente trend.

Ascolti Sanremo 2026, prima serata del 24 febbraio: il dato Auditel

Il dato confermato della prima serata di Sanremo 2026 è di 9,6 milioni di spettatori con il 58% di share (Nella prima parte 12.771.000 pari al 57.46% di share e nella seconda parte 5.866.000 pari al 58.12% di share).

Si tratta di una base molto solida per l’avvio del Festival, soprattutto perché la prima puntata è sempre quella che fissa il tono dell’edizione e orienta le aspettative sulle serate successive.

Il numero degli spettatori certifica una partecipazione ampia e trasversale, mentre lo share al 58% evidenzia una fortissima capacità di concentrare il pubblico televisivo in prima serata. In altre parole, più di un telespettatore su due tra quelli davanti alla tv ha scelto Sanremo.

Confronto ascolti Sanremo 2026 con gli anni precedenti

2025 : 12.180.000 spettatori e 65.3% di share

: 12.180.000 spettatori e 65.3% di share 2024 : 10.561.000 spettatori e 65.1% di share

: 10.561.000 spettatori e 65.1% di share 2023 : 10.757.000 spettatori e 62.5% di share

: 10.757.000 spettatori e 62.5% di share 2022 : 10.911.000 spettatori e 54.7% di share

: 10.911.000 spettatori e 54.7% di share 2021 : 8.363.000 spettatori e 46.6% di share

: 8.363.000 spettatori e 46.6% di share 2020: 10.058.000 spettatori e 52.2% di share

La prima puntata offre una fotografia iniziale, ma il bilancio vero del Festival si costruisce lungo tutta la settimana. Nelle edizioni recenti, infatti, il trend degli ascolti può cambiare in modo sensibile tra seconda serata, serata cover e finale, anche in base al ritmo dello show, alla gara, agli ospiti e alla risposta del pubblico sui social.