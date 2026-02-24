Ci siamo: tra poche ore si aprirà il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. 30 i big in gara che si contenderanno la vittoria finale. Ma come si vota durante le cinque serate del Festival?

Sanremo 2026, come si vota? Il sitema di voto

Anche quest’anno sono tre le giurie chiamate a votare le canzoni in gara a Sanremo 2026. Non è cambiato nulla rispetto alla passata edizione, visto che il sistema di voto è suddiviso tra televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. Il nome del vincitore delal 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 sarà dato dalla combinazione di questi tre sistemi di voto in modo da premiare la canzone che metterà d’accordo pubblico da casa, sala stampa e radio. Naturalmente non è andata sempre così, ma cerchiamo di capire meglio come si vota a Sanremo 2026.

Da un lato c’è il Televoto che rappresenta il voto del pubblico da casa. Poi il voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da giornalisti e operatori dei media. Infine il voto della Giuria delle Radio, formata da emittenti nazionali e locali, chiamata a valutare la potenza di un brano e la sua “vita” dopo Sanremo in radio.

Il sistema di voto di Sanremo 2026 delle cinque serate

Il voto delle giurie (televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) cambia a seconda della serata del Festival di Sanremo 2026. Durante la prima serata di martedì 24 febbraio 2026 a votare sarà solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web il cui voto sarà determinante nella classifica provvisoria delle 5 canzoni più apprezzate.

Nella seconda e terza serata di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio 2026 si esibiranno i 30 big in gara, suddivisi in gruppi da 15, e qui entra in gioco il Televoto e la Giuria delle Radio. Sia il Televoto che la Giuria delle Radio avrà un peso del 50% nella classifica provvisoria finale delle 5 canzoni più votate.

Venerdì 27 febbraio 2026 – serata della cover – si esibiranno tutti i 30 big in gara con colleghi ed ospiti. La loro esibizione sarà sottoposta al voto di tutte e tre le giurie: Televoto con il 34%, Sala Stampa con il 33% e le Radio con il 33%. A fine serata sarà annunciato il nome del vincitore, la cui vittoria avrà un peso anche nel percorso finale.

Come si vota durante la finale di Sanremo 2026?

Arriviamo alla serata finale di Sanremo 2026 in programma sabato 28 febbraio su Rai1. Durante la finale si esibiranno tutti i 30 big in gara e saranno votati dalle tre giurie: Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%) con la stessa percentuale della serata cover. La classifica sarà data dalla somma dei voti delle precedenti serate in modo da premiare.

Sul finale vengono comunicate le 5 canzoni più votate, ma senza una classifica precisa. Si riapre il televoto finale sulle 5 canzoni con lo stesso sistema di voto: Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%).

Ricordiamo che per il televoto: il pubblico da casa potrà votare la propria canzone preferita dalla seconda serata tramite il codice alfanumerico associato a ciascun cantante. Il televoto è possibile tramite telefono fisso al numero 894.001 digitando il codice dell’artista in gara oppure tramite SMS al numero 475.475.1 con il codice corrispondente. Ogni utenza ha un massimo di 3 voti a sessione per un costo di circa 0,51 euro per chiamata da rete fissa e 0,50 euro per SMS valido.

Buon Sanremo 2026 e che vinca la canzone migliore!