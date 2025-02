Alla serata di esordio di Sanremo 2025, Giorgia e ancor prima Simone Cristicchi – tra i Big in corsa alla vittoria – si sono aggiudicati una standing-ovation al Teatro Ariston: un momento dalle immagini emozionanti e travolgenti, per il pubblico della TV di Stato.

Sanremo 2025 – Simone Cristicchi é da Standing ovation al Teatro Ariston: accade alla prima diretta del Festival

Sono tra i concorrenti in corsa, favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2025, secondo i dati di scommesse lanciati dai bookmakers sulle principali piattaforme di betting online, ma non solo. Parliamo di Simone Cristicchi e Giorgia. I due Big che – in ordine di esibizioni eseguite sul palco del 75esimo Festival – si sono aggiudicati la Standing ovation, tra le reazioni più disparate di ovazione dei presenti accorsi al Teatro Ariston.

É accaduto alla prima serata di Sanremo 2025, trasmessa sulle reti TV e streaming Rai, l’11 febbraio 2025.

Il primo ad ottenere lo stato di Standing ovation, registrando -tra le immagini più virali sui social del Festival -le lacrime di molti spettatori accorsi all’evento, é stato Simone Cristicchi.

questa canzone di simone cristicchi dedicata alla madre malata di alzheimer è assolutamente straziante capolavoro pic.twitter.com/rslDcTEuDZ — juliet💐 (@deadpoetstan) February 11, 2025

Il cantautore é tornato a concorrere al Festival con un brano intimista- “Quando sarai piccola” – che parla del tempo che passa e che cambia un figlio inevitabilmente, con i riferimenti al legame inscindibile tra lui e la madre. Ma non solo. L’autore e cantante dedica la canzone autobiografica al delicato tema dell’Alzheimer, parlando alla sua amata madre malata.

Giorgia fa il “bis” di Standing ovation, a Sanremo 2025!

La seconda concorrente Big a ricevere la Standing ovation, e tra gli applausi scroscianti in primis quelli del direttore d’orchestra oltre ad innumerevoli messaggi social di supporto per lei, nell’ordine delle esibizioni d’esordio del Festival é stata Giorgia.

La cantante é alla sua nuova esperienza festivaliera con una ballata di rivalsa dell’io di un’anima ferita dall’amore, che si riscopre forte superando la paura della solitudine. Si tratta del brano “La cura per me“, che Giorgia ha cantato in anteprima al Festival, sfoderando la sua inconfondibile estensione vocale.