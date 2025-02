Nel mezzo della gara del Festival della Canzone, la playlist musicale dei Big concorrenti di Sanremo 2025 diventa la più ascoltata tra i trend nel mondo: Olly, Fedez e Tony Effe dominano in TOP3, nella classifica mondiale di Sanremo all’attivo su Spotify Global!

Spotify Global – Sanremo 2025 é trend nel mondo!

Nell’attesa generale per la decretazione del vincitore di Sanremo 2025, le proposte del Festival della Canzone italiana in corsa diventano la playlist musicale più ascoltata nel mondo. Accade su Spotify Global.

La playlist su Spotify dedicata a Sanremo è, infatti, la più ascoltata al mondo. Il che é un dato di successo sotto la direzione artistica di Carlo Conti, che si registra per la seconda volta nella storia del Festival della Canzone italiana.

Dopo il record dello scorso anno di Sanremo 2024 segnato dal conduttore Amadeus, anche quest’anno la playlist del Festival si conferma come la più ascoltata al mondo: e ad annunciarlo è il profilo Instagram della piattaforma svedese dedicata agli streaming, Spotify.

Nella didascalia del post del traguardo global, Spotify recita: “Non succede, ma se succede… Ed è successo. Anche quest’anno la playlist di Sanremo 2025 su Spotify è la più ascoltata al mondo”.

La TOP3 dei Big di Sanremo 2025, su Spotify…

Ma non é tutto. Tra i dominatori di Sanremo 2025 nel mondo, su Spotify Global, l’impero del Festival della canzone italiana vede in particolare tre artisti Big contendersi il titolo della proposta dal più alto volume di ascolti in streaming. Parliamo, nel dettaglio, di Olly, grande rivelazione di Sanremo 2025, e i rivali Big Fedez e Tony Effe.

Con almeno 2 milioni di stream nelle prime 24 ore, Olly primeggia, riuscendo a imporsi come il Big di Sanremo dal più alto numero di ascolti in streaming con Balorda Nostalgia. Dietro di lui si classificano Fedez con 1,8 milioni di stream per Battito e Damme na’ mano di Tony Effe in terza posizione.