La competizione tra le proposte musicali di Sanremo 2025 avanza, anche dopo lo spazio e il tempo del Festival, con la classifica musicale di vendite che conferma al vertice, il vincitore Olly.

Sanremo 2025, svelata la classifica con le stime di vendite

Il 75esimo Festival della canzone italiana condotto da Carlo Conti raccoglie i primi dati di vendite musicali delle proposte dei cantanti e le rispettive canzoni, ammessi alla gara di Sanremo 2025. Accade ormai per consuetudine, che con la settimana festivaliera la gara di Sanremo riesce a imporsi come la tendenza per la musica ai vertici delle classifiche di vendite.

E con l’edizione di Sanremo 2025, il Festival registra inevitabilmente un tripudio di consensi nelle hit parade, a partire dalla top 20 della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia, complici i dati di ascolti in streaming sulle piattaforme musicali come Spotify.

Con i dati aggiornati alla nota metodologica di FIMI, si conferma il vincitore del Festival Olly alla vetta della classifica di vendite in Italia.Balorda Nostalgia di Olly è, infatti, il singolo più venduto di Sanremo 2025 con 42.658 copie. In seconda posizione segue Settembre. Terza posizione per Battito di Fedez. Quarta posizione per Damme Na Mano di Tony Effe. E in chiusura della TOP5, troviamo La Cura Per Me di Giorgia.

Di seguito, la classifica musicale per le vendite dei singoli di Sanremo 2025, aggiornate al giorno della finale del Festival:

Olly – “Balorda nostalgia“ 42.658 copie.. Settembre – “Vertebre“ -40.746 copie. Fedez – “Battito“- 36.656 copie. Tony Effe “Damme ‘na mano“- 25.141 copie Giorgia – “La cura per me“ -24.513 copie Achille Lauro – “Incoscienti giovani“ -23.748 Rose Villain – “Fuorilegge“- 21.062 copie Bresh – “La tana del granchio“ 19.897 copie Coma_Cose – “Cuoricini“ 19.161 copie Elodie – “Dimenticarsi alle 7“ 19.078 copie

Fuori dalla Top10, troviamo undicesimi Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con “La mia parola“ a quota 18.620 copie vendute. Tra le stime di vendite Lucio Corsi con “Volevo essere un duro“ registra 17.446 copie. Tredicesimo é Brunori Sas, con “L’albero delle noci“ a 16.292 copie. Segue quattordicesimo Irama, con “Lentamente“ a 16.172 copie.

Nella TOP 20 di Sanremo, troviamo

Quindicesimo il finalista Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola“ a 14.274 copie. In sedicesima posizione, Rkomi con “Il ritmo delle cose“ a 14.248 copie . Sedicesima Gaia con “Chiamo io, chiami tu“ a 13.330 copie. Willie Peyote é diciassettesimo con “Grazie ma no grazie“ a 12.670 copie stimate.

18esima Francesca Michielin con “Fango in paradiso“ a 12.097 copie. Al 19esimo posto The Kolors con “Tu con chi fai l’amore“ a 11.708 copie. A chiudere la Top20, ventesima Noemi – “Se t’innamori muori“ con 11.591 copie. Clara – “Febbre“ 10.856 copie.

La tendenza su TikTok Serena Brancale é ventunesima con – “Anema e core“ a 9.968 copie. Al 22esimo posto troviamo Rocco Hunt con – “Mille vote ancora“ a quota 9.793 copie. 22esima é Sarah Toscano con “Amarcord“ a quota 9.415 copie. Modà é 23esimo con “Non ti dimentico“ a 9.228 copie vendute. Francesco Gabbani, 24esimo con “Viva la vita“ a quota 9.207 copie. Joan Thiele, 25esimo con “Eco“ a 9.029 copie. In 26esima posizione, c’é Alex Wyse con“Rockstar“ a quota 8.609 copie.

27esima Marcella Bella con “Pelle diamante“ a quota 5.750 copie. Massimo Ranieri é 28esimo con “Tra le mani un cuore“ a quota 4.942 . Vale LP e Lil Jolie sono 29esime con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore“ a 4.678 copie. Chiude la Top30 Maria Tomba con “Goodbye (voglio good vybes)“ a 3.906 copie.