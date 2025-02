Sale l’attesa per la decisione di Olly sulla possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, mentre, a poche ore dalla vittoria a Sanremo 2025, il giovane artista conquista un nuovo record di ascolti su Spotify Global a livello mondiale.

Olly: la risposta alla polemica sulla vittoria di Sanremo 2025 é un nuovo traguardo!

A dispetto degli haters che contestano la sua vittoria messa a segno ai danni dei veterani della musica, come Giorgia e Simone Cristicchi, al Festival di Sanremo 2025, Olly registra un nuovo record nel mondo.

Nel dettaglio, il vincitore del 75esimo Festival della canzone italiana é ora detentore del record storico per essere entrato a fare parte della top list delle canzoni più ascoltate del momento su Spotify Global. Il giovane artista raggiunge la 24 esima posizione nella Top Songs Global Chart, tra le classifiche dei singoli più ascoltati su Spotify nel mondo. E con oltre tre milioni di ascolti in streaming registrati con la hit di Sanremo 2025, Balorda Nostalgia, Olly può ora celebrare un trionfo tricolore di risonanza mondiale, dal momento che é ascoltato anche fuori dall’Italia.

Il nuovo record di Sanremo 2025

Si tratta del miglior risultato per un brano italiano nella classifica globale dal 2022, quando “Brividi” di Mahmood & Blanco stabiliva il record di streaming in un singolo giorno. Nelle ore segnate dal nuovo record di Olly nel Dopo-Festival, Emma dedica a lui una cover del brano del momento- Balorda Nostalgia- via social.

Una dedica che sembra rispondere alle contestazioni delle donne Big che aprono la questione della quota rosa di Sanremo, lamentando l’assenza delle cantanti dalla cinquina dei primi finalisti dell’ultimo Festival, come Elodie e Giorgia.

Ad Olly spetta, tuttavia, una decisione importante, se rappresentare l’Italia all’Eurofestival o cedere la rappresentanza a terzi, da comunicare ad una settimana dalla vittoria del Festival. Nel frattempo, in un’intervista a Stasera c’é Cattelan, Olly anticipa di non essere certo di voler confermare la sua rappresentanza dell’Italia, tra le dichiarazioni di feedback sul suo Sanremo 2025.

Olly rinuncia all’Eurofestival?

Nel suo intervento al late night show condotto da Alessandro Cattelan sulle reti Rai, Olly rompe così il silenzio sul suo trionfo festivaliero, in replica alle contestazioni:

“Devo ancora capire cosa è successo, io sono una persona molto ironica spero di far capire come sono. Non smetterò di essere me stesso“.

Circa la possibilità di prendere parte all’Eurovision Song contest di Basilea, poi, fa sapere il motivo legato all’incertezza, parlando dei concerti live tanto atteso dai fan:

“Ho delle date fissate in quel periodo”.

Cosa succederebbe in caso di rinuncia all’Eurofestival? Al posto di Olly, potrebbe subentrare il secondo classificato al Festival di Sanremo Lucio Corsi o il terzo classificato sul podio sanremese, Fedez. In altra alternativa comunque un Big della Canzone italiana.