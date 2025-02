Fedez e Marco Masini non si sono più incontrati dopo il duetto proposto a Sanremo 2025, ma in una nuova puntata di Domenica In il rapper si dichiara grato al cantautore di “Bella stronza”, per la loro sorprendente collaborazione.

Fedez “ritrova” Marco Masini, a “Domenica in

In una nuova puntata di Domenica In, andata in onda sulle reti TV e streaming Rai il 23 febbraio 2025, Marco Masini rompe il silenzio mediatico sul duetto registrato con Fedez a Sanremo 2025.

Nell’intervento, l’ospite in studio non fa mistero del fatto di sentirsi fiero per il rilascio della nuova versione di Bella Stronza, ossia il duetto che Fedez gli ha proposto per il 75esimo Festival della canzone:

“Volevo innanzitutto capire come sarebbe venuta la canzone. Io credo tutto si basi sulla musica e la sua comunicativa – fa sapere il cantautore, in un plauso indirizzato a Fedez.

“La musica viene bene quando le cose sono vere, Federico sapeva che mi ero riservato di decidere dopo essere andato in studio e vedere cosa ne sarebbe venuto fuori”.

Il messaggio di gratitudine, dopo il Festival della canzone

Nel corso della diretta, poi, la parola passa al videomessaggio di Fedez, che dal suo canto si dice grato a Masini per avergli concesso la chance di riscrivere la storia della canzone, aggiungendovi al testo originale delle barre rap:

“Non abbiamo avuto più modo di vederci dopo Sanremo – fa quindi sapere Federico, parlando a Masini.

“Ti sono grato, riuscire a essere in studio con te, lavorare con te, mettere mano a una pietra miliare della discografia italiana, per me è stato un grandissimo onore. Queste sono quelle esperienze che ti porti avanti in una carriera e che, riguardando indietro, vedi ricordi di esperienze che sei felice di aver fatto. Ringrazio te per avermi dato questa opportunità e spero che in futuro ci saranno nuove occasioni”.