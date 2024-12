Sanremo 2025 si avvicina e con esso gli annunci di Carlo Conti si fanno sempre più frequenti. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora italiana per eccellenza è intervenuto oggi, venerdì 27 dicembre 2024, al TG1 delle 13.30 per un importante annuncio che riguarda i conduttori del Prima Festival 2025.

Sanremo 2025, i conduttori del Prima Festival sono Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio

Dopo aver annunciato i nomi dei 30 cantanti in gara e anche il conduttore del DopoFestival, che sarà Alessandro Cattelan, Carlo Conti ha annunciato oggi innominiate dei conduttori de Prima Festival, la striscia quotidiana che precede l’inizio di ogni puntata del Festival di Sanremo.

“Sì, ormai c’è questo filo diretto tra gli annunci Sanremesi e il Tg1 e di questo vi ringrazio. È il momento di annunciare le conduttrice del Prima Festival, appuntamento che anche quest’anno ci sarà e darà il via a tutta la settimana festivaliera e sarà anche il passaggio tra il vostro tg delle 20 e il Prima Festival. Quest’anno sarà condotto dalla bellissima Bianca Guaccero, dall’effervescente Gabriele Corsi e della modernissima Mariasole Pollio che sarà l’inviata al Teatro Ariston dove sentirà le emozioni dei cantanti.

La giornalista del Tg1, chiede a Carlo Conti se ci saranno altre novità che riguardano proprio il Prima Festival: “Sarà come sempre un appuntamento importante, perché darà dei numeri importanti sul Festival, le tendenze, i commenti sui social, i followers che seguono i cantanti in gara sarà un modo per sentire qualche istante prima della manifestazione, le emozioni, le tensioni e le aspettative anche dei cantanti in gara”.

Co-conduttrici e co-conduttori per Carlo Conti a Sanremo 2025: l’annuncio a Gennaio

Sui nomi che affiancheranno il conduttore durante le cinque attesissime serate del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti rispondendo alla domanda della giornalista del Tg1 dice: “Per ora sì, gli annunci sono finiti, a gennaio arriverò di nuovi con voi per annunciare le mie partner e i miei partner sul palco dell’Ariston”.A quanto pare quindi, l’intenzione di Carlo Conti è quella dia vere accanto a se sul palco di Sanremo sia partner femminili che maschili.