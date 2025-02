Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno, con una serie di novità e grandi protagonisti. La 75ª edizione si terrà dall’11 al 15 febbraio al Teatro Ariston, sotto la conduzione di Carlo Conti, accompagnato da co-conduttori e ospiti d’eccezione. Ecco tutto quello che bisogna sapere su cantanti, canzoni, ospiti, conduttori, primaFestival, programma delle serate e tanto altro.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025

Ecco l’elenco dei cantanti di Sanremo 2025 con i rispettivi brani:

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Bresh – “La tana del granchio”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Clara – “Febbre”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Giorgia – “La cura per me”

Irama – “Lentamente”

Joan Thiele – “Eco”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Modà – “Non ti dimentico”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Olly – “Balorda nostalgia”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Serena Brancale – “Anema e core”

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”.

Come saranno divise le 5 serate del Festival di Sanremo

PRIMA SERATA (martedì 11)

La serata inaugurale del festival, prevista per martedì 11 febbraio, vedrà l’esecuzione delle 30 canzoni in gara nella categoria Campioni da parte dei rispettivi artisti. Le performance saranno valutate dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica generale dei 30 brani, con la comunicazione al pubblico delle prime cinque posizioni, in ordine casuale.

Sul palco del Teatro Ariston, Carlo Conti sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Ospite d’eccezione Jovanotti, mentre le artiste Noa e Mira Awad, rispettivamente israeliana e palestinese, eseguiranno il celebre brano Imagine.

SECONDA SERATA (mercoledì 12)

La seconda serata, in programma mercoledì 12 febbraio, vedrà l’esibizione di 15 artisti in gara nella categoria Campioni. Le canzoni saranno votate dal pubblico tramite Televoto e dalla giuria delle radio. I due sistemi di votazione contribuiranno al risultato finale con pari peso: 50% Televoto e 50% giuria delle radio. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica parziale relativa ai 15 brani eseguiti, con la comunicazione delle prime cinque posizioni della serata, senza indicare l’ordine di piazzamento.

Durante la seconda serata si esibiranno i quattro artisti in gara nella categoria Nuove Proposte. Gli artisti saranno divisi in due sfide dirette, ognuna tra due concorrenti. I brani saranno valutati dal pubblico tramite Televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla giuria delle radio. Il peso dei voti sarà così suddiviso: Televoto 34%, giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, giuria delle radio 33%. Le due canzoni più votate in ciascuna sfida si qualificheranno per la terza serata.

TERZA SERATA (giovedì 12)

La terza serata, in programma giovedì 13 febbraio, vedrà l’esibizione dei restanti 15 artisti in gara nella categoria Campioni. Le performance saranno votate dal pubblico tramite Televoto e dalla giuria delle radio, con un peso del 50% per ciascun sistema. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica parziale relativa ai 15 brani eseguiti, con la comunicazione delle prime cinque posizioni della serata, senza indicare l’ordine di piazzamento.

Nel corso della serata si svolgerà anche la finale della categoria Nuove Proposte. I due artisti rimasti in gara si esibiranno con i loro brani, che saranno valutati dal pubblico tramite Televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla giuria delle radio. La votazione sarà ripartita con le seguenti percentuali: Televoto 34%, giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, giuria delle radio 33%. La canzone più votata sarà proclamata vincitrice della categoria Nuove Proposte.

Sul palco dell’Ariston, Carlo Conti sarà affiancato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Superospiti musicali della serata saranno i Duran Duran, mentre sfileranno anche i protagonisti della serie Mare Fuori 5. Durante la serata, Carlo Conti consegnerà il prestigioso premio alla carriera a Iva Zanicchi.

QUARTA SERATA (venerdì 13)

La quarta serata, in programma venerdì 14 febbraio, sarà dedicata alle cover. A differenza delle edizioni precedenti, verrà stilata una classifica e proclamato un vincitore, ma i voti raccolti non incideranno sulla graduatoria finale del festival. I 29 Campioni in gara eseguiranno un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale, pubblicato entro il 31 dicembre 2024. Ogni artista si esibirà in duetto con ospiti di rilievo, italiani o stranieri, tra cui anche gruppi musicali.

Le esibizioni saranno votate dal pubblico tramite Televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla giuria delle radio. Il peso delle votazioni sarà così distribuito: Televoto 34%, giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, giuria delle radio 33%. Al termine sarà stilata una classifica di serata e l’artista al primo posto sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari.

QUINTA SERATA (sabato 14)

La finale del Festival di Sanremo, prevista per sabato 15 febbraio, vedrà l’esecuzione delle 29 canzoni in gara nella categoria Campioni. Le esibizioni saranno votate dal pubblico tramite Televoto, dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla giuria delle radio. La ripartizione dei voti sarà la seguente: Televoto 34%, giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, giuria delle radio 33%.

I risultati di questa votazione saranno sommati a quelli della prima serata e al punteggio congiunto della seconda e terza serata per calcolare una media percentuale complessiva e stilare una classifica delle 29 canzoni. Al pubblico saranno comunicate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Gli artisti nelle prime cinque posizioni eseguiranno nuovamente le loro canzoni, dal vivo o attraverso una registrazione audio-video. Seguirà una nuova votazione dei cinque brani finalisti, sempre con il contributo del Televoto (34%), della giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e della giuria delle radio (33%).

Il risultato di questa votazione finale sarà sommato ai punteggi complessivi precedenti per determinare una nuova media percentuale riferita ai cinque brani finalisti. La canzone che raggiungerà la prima posizione sarà proclamata vincitrice della categoria Campioni e, quindi, del Festival di Sanremo 2025. Saranno inoltre annunciati i brani classificati al secondo, terzo, quarto e quinto posto.

I conduttori del Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Ogni serata vedrà la presenza di co-conduttori d’eccezione:

Prima serata : Antonella Clerici e Gerry Scotti

: Antonella Clerici e Gerry Scotti Seconda serata : Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica Terza serata : Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa Quarta serata : Mahmood e Geppi Cucciari

: Mahmood e Geppi Cucciari Serata finale: Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi

Ogni appuntamento sarà arricchito da ospiti e sorprese speciali.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 non sarà solo musica, ma anche uno spettacolo ricco di ospiti nazionali e internazionali. Ogni serata vedrà salire sul palco del Teatro Ariston personaggi illustri del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, con alcuni premi alla carriera che celebreranno figure iconiche. Ecco gli ospiti confermati per le diverse serate:

Martedì 11 febbraio : Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad

: Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad Mercoledì 12 febbraio : Damiano David e il cast del film Follemente (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta e altri)

: Damiano David e il cast del film Follemente (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta e altri) Giovedì 13 febbraio : Duran Duran, il cast di Mare Fuori 5 e Iva Zanicchi (premio alla carriera)

: Duran Duran, il cast di Mare Fuori 5 e Iva Zanicchi (premio alla carriera) Sabato 15 febbraio: Vanessa Scalera e Antonello Venditti (premio alla carriera)

Il Festival si preannuncia ricco di sorprese e momenti indimenticabili.

Duetti e Cover nella quarta serata del festival

La serata delle cover del Festival di Sanremo 2025 sarà ricca di performance emozionanti e collaborazioni inedite.

Alcuni duetti spiccano per originalità e valore artistico:

Achille Lauro ed Elodie: un omaggio a Roma con “A mano a mano” e “Folle città”. Bresh e Cristiano De André: “Creuza de mä” di Fabrizio De André, un classico della musica italiana. Lucio Corsi con Topo Gigio: un’interpretazione particolare di “Nel blu dipinto di blu”. Olly con Goran Bregović: “Il pescatore” di Fabrizio De André, rivisitato in chiave balcanica. Serena Brancale e Alessandra Amoroso: una toccante esibizione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys.

Elenco completo dei duetti

Achille Lauro ed Elodie – “A mano a mano” e “Folle città”

– “A mano a mano” e “Folle città” Bresh con Cristiano De André – “Creuza de mä”

– “Creuza de mä” Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino – “L’anno che verrà”

– “L’anno che verrà” Clara con Il Volo – “The Sound of Silence”

– “The Sound of Silence” Coma_Cose con Johnson Righeira – “L’estate sta finendo”

– “L’estate sta finendo” Fedez con Marco Masini – “Bella stronza”

– “Bella stronza” Francesca Michielin e Rkomi – “La nuova stella di Broadway”

– “La nuova stella di Broadway” Francesco Gabbani con Tricarico – “Io sono Francesco”

– “Io sono Francesco” Gaia con Toquinho – “La voglia, la pazzia”

– “La voglia, la pazzia” Giorgia con Annalisa – “Skyfall”

– “Skyfall” Irama con Arisa – “Say Something”

– “Say Something” Joan Thiele con Frah Quintale – “Che cosa c’è”

– “Che cosa c’è” Lucio Corsi con Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu”

– “Nel blu dipinto di blu” Marcella Bella con Twin Violins – “L’emozione non ha voce”

– “L’emozione non ha voce” Massimo Ranieri con i Neri per caso – “Quando”

– “Quando” Modà con Francesco Renga – “Angelo”

– “Angelo” Noemi e Tony Effe – “Tutto il resto è noia”

– “Tutto il resto è noia” Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band – “Il pescatore”

– “Il pescatore” Rocco Hunt con Clementino – “Yes I Know My Way”

– “Yes I Know My Way” Rose Villain con Chiello – “Fiori rosa, fiori di pesco”

– “Fiori rosa, fiori di pesco” Sarah Toscano con gli Ofenbach – “Overdrive”

– “Overdrive” Serena Brancale con Alessandra Amoroso – “If I Ain’t Got You”

– “If I Ain’t Got You” Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – “Amor de mi vida” e “Aspettando il sole”

– “Amor de mi vida” e “Aspettando il sole” Simone Cristicchi con Amara – “La cura”

– “La cura” The Kolors con Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè”

– “Rossetto e caffè” Willie Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga – “Un tempo piccolo”.

PrimaFestival 2025: conduttori e ospiti

Prima di ogni serata del Festival di Sanremo 2025, andrà in onda il PrimaFestival, un appuntamento imperdibile per entrare nel vivo della manifestazione. Condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, offrirà anticipazioni, curiosità e ospiti speciali. Tra gli ospiti fissi ci saranno anche I Sansoni, che regaleranno momenti di intrattenimento e ironia. Il PrimaFestival sarà l’occasione perfetta per scaldare l’atmosfera prima dell’inizio della competizione musicale.

DopoFestival 2025: conduttori e ospiti

Alessandro Cattelan sarà al timone del Dopofestival, che torna su Rai 1 dall’11 al 14 febbraio, subito dopo ogni serata del Festival di Sanremo 2025. Accanto a lui ci saranno Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e la band Street Clerks, pronti a commentare la gara, svelare retroscena e offrire momenti di intrattenimento e dibattito. Un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere Sanremo fino a notte fonda.

Le nuove proposte di Sanremo 2025

Anche le Nuove Proposte saranno protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025, portando i loro brani già editi.

Vale LP e Lil Jolie – “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.

Settembre – “Vertebre”.

Maria Tomba – “Goodbye (Voglio Good Vibes)”.

Alex Wise – “Rockstar”.

Questa sezione del Festival rappresenta una vetrina importante per i giovani artisti emergenti.