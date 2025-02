Nell’attesa generale per la terza serata di Sanremo 2025, è tempo di classifiche per i concorrenti del Festival, e a sorprendere è il duo Coma_cose in un sorpasso su Achille Lauro nella classifica-Earone.

Sanremo 2025 – Coma_cose primeggiano nella classifica Earone

Tra i concorrenti in corsa al 75esimo Festival della canzone italiana condotto da Carlo Conti, la proposta di Coma_cose con Cuoricini si impone al vertice della classifica-Earone dedicata all’evento di Sanremo 2025. La classifica prevede, in ordine, le canzoni del Festival più trasmesse dalle Radio, con Coma_cose che scalza Achille Lauro, che era risultato in leadership al termine della prima serata del Festival.

Tra le classifiche aggiornate al 13 febbraio 2025, sorprende Cuoricini di Coma_cose che si rivela essere la canzone più trasmessa dai network radiofonici in Italia, davanti a Incoscienti Giovani di Achille Lauro, secondo classificato. Terzo piazzamento per Giorgia con La cura per me. Quarta posizione per The Kolors, con Tu con chi fai l’amore. Al quinto posto, in chiusura della Top5 di Earone troviamo poi l’ex Amici, Gaia Gozzi, con Chiamo io chiami tu.

Giorgia sorprende su iTunes

Nelle altre principali classifiche musicali, nell’attesa per la terza serata di Sanremo del 13 febbraio 2025, la favorita alla vittoria del Festival (per le quote di scommesse online su Eurobet)- Giorgia con il brano “La cura per me”– registra la prima posizione al vertice di ben due chart.

Parliamo della chart delle canzoni più ascoltate su Amazon Music e quella di iTunes Top Music Italia, dove la cantante si impone al titolo di canzone sanremese più acquistata in Italia.

Tony Effe è un trend su TikTok

Sui social media, regna sovrano Tony Effe. Il rapper si impone come la prima tendenza tra gli hashtag più seguiti sul re dei social cinese, Tik Tok, registrando un volume significativo di interazioni degli utenti, con la sua esibizione festivaliera di Damme ‘na mano.

Il profilo ufficiale di @sanremorai di TikTok ha pubblicato i video delle esibizioni di tutti i cantanti in gara e, secondo le views, il podio delle performance più seguite è il seguente:

Tony Effe – “Damme ‘na mano”: oltre 2.4M di visualizzazioni Olly – “Balorda nostalgia”: 1.6M di visualizzazioni Fedez – “Battito”: 1.5M di visualizzazioni

Su YouTube Italia, tra le tendenze per la musica primeggia Achille Lauro che con Incoscienti Giovani si impone come il video ufficiale più visualizzato. Sul secondo podio – tra i trend-video – troviamo Olly con Balorda nostalgia. Terzo piazzamento per Fedez con la sua canzone, Battito.

Il rapper ex coniuge di Chiara Ferragni, con il suo brano sulla depressione, è inoltre risultato tra i Big-5 favoriti al trionfo al termine della seconda serata del Festival, nella classifica provvisoria di Sanremo 2025 delle Radio. Insieme a lui, sono risultati favoriti dalle radio anche: Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro.