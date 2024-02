Come si vota al Festival di Sanremo 2024? Scopriamo il regolamento completo, suddiviso serata per serata, della 74esima edizione della kermesse italiana condotta da Amadeus in prima serata su Rai1.

Festival di Sanremo 2024, il regolamento: come si vota

Stanno per accendersi i riflettori sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus per il quinto anno consecutivo. Sul palcoscenico del Teatro Ariston si alterneranno 30 cantanti in big suddivisi per le prime tre serate. Nella serata del venerdì 30 duetti con colleghi ed amici su alcuni brani che hanno fatto la storia del Festival, ma anche della musica italiana ed internazionale. Quest’anno ci sono delle novità per quanto riguarda il regolamento di voto. A votare come sempre: il televoto del pubblico da casa, la sala stampa giornalisti, ma attenzione Amadeus ha aggiunto anche il voto della giuria delle radio al posto della giuria demoscopica. Scopriamo il regolamento completo di voto di Sanremo 2024.

Come si vota la prima serata di Sanremo 2024, martedì 6 febbraio

La prima serata di Sanremo 2024 in onda martedì 6 febbraio si esibiranno tutti i 30 big cantanti in gara. Le canzoni saranno votate solo dalla giuria della sala stampa, tv e web. A fine puntate sarà stilata una classifica provvisoria, ma saranno rivelati solo i primi 5 classificati.

Come si vota le serate di Sanremo 2024, di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio

Durante la seconda e terza puntata di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio di Sanremo 2024 torneranno sul palco i 30 big in gara suddivisi in due gruppi da 15. Questa volta a votare sarà il pubblico da casa attraverso il televoto per un 50% e il voto della giuria delle radio per il restante 50%. A fine puntata sarà stilata una classifica provvisoria di tutte le 15 canzoni delle serate e sarà annunciata la top 5, ossia le prime cinque canzoni più votate.

Come si vota la serata dei duetti e cover di Sanremo 2024 di venerdì 9 febbraio

La serata di venerdì 9 febbraio di Sanremo 2024, per intenderci quella dei duetti e delle cover, vedrà nuovamente salire sul palco del Teatro Ariston tutti i 30 artisti in gara. Questa sera entreranno in gioco le tre giurie così suddivise: televoto da casa 34%, sala stampa 33% e giuria radio 33%. I voti delle tre giurie daranno luogo ad una classifica con un vincitore che sarà annunciato da Amadeus. Attenzione: la media delle percentuali di voto complessivi delle tre serate determinerà una nuova classifica generale provvisoria.

Come si vota la finale di Sanremo 2024 di sabato 10 febbraio

La finale di Sanremo 2024 in onda sabato 10 febbraio decreterà il vincitore della 74esima edizione del Festival. Tutti i 30 big artisti in gara si esibiranno ancora una volta votati dal pubblico tramite il televoto. Dopo tutte le 30 esibizioni sarà comunicata una classifica generale data dalla somma e percentuali di voto delle quattro precedenti serata. A quel punto saranno comunicate le 5 canzoni più votate con i big che potranno ricantare il loro brano. Le votazioni precedenti saranno azzerate e si procederà ad una ultima votazione con il voto delle tre giurie che peserà: 34% televoto, 33% sala stampa e 33% giuria radio. La canzone con la percentuale di voto maggiore sarà la vincitrice di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, come votare da casa con il televoto

Per votare da casa le canzoni del Festival di Sanremo 2024 durante la seconda, la terza, la quarta serata, il pubblico può farlo mandando un sms al numero 475.475.1. indicando il numero assegnato alla canzone-artista di ogni serata. E’ possibile votare da casa anche tramite l’894.001. Il costo del televoto: il costo da telefono fisso sarà di euro 0,51 Iva inclusa. Il costo di ciascun sms inviato sarà, invece, di 0,50 euro Iva inclusa.