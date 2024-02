Tutto pronto per la grande finale del Festival di Sanremo 2024. 30 gli artisti in gara che si contendono la vittoria alla 74esima edizione della kermesse canora. Per un gruppo in particolare è giunto un messaggio davvero speciale. I bambini di Ravello fanno il tifo per Stash e The Kolors, e hanno voluto fare al gruppo i loro auguri per questo Festival di Sanremo.

Sanremo 2024, i bambini di Ravello tifano per Stash e The Kolors

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2024 che si terrà questa sera, sabato 10 febbraio 2024, sul palco del Teatro Ariston, dove a contendersi la vittoria saranno 30 artisti in gara, un video per supportare Stash e The Kolors, arriva da alcuni bambini di Ravello.

Il messaggio dei bambini

“Stash, non vediamo l’ora di vedervi sul palco di Sanremo. Fate vedere a tutti i vostri colori, fateci ballare, sorridere. Fateci cantare sempre più forte, che la musica ci renderà sempre liberi. Conquistate il vostro sogno, con tutto il cuore che abbiamo vi aspettiamo a Ravello: tifiamo forte per voi”.

Con queste parole un gruppo di bambini di Ravello, località turistica della bellissima costiera amalfitana, ha voluto inviare un messaggio a Stash e alla band The Kolors, che saranno questa sera sul palco dell’Ariston per la 74ma edizione del Festival di Sanremo, insieme a gli altri 29 artisti in gara.

Molto legato alla Città della Musica, Stash non ha mai fatto mistero della sua passione per la nota località campana dove trascorre con la famiglia i suoi momenti di relax dai tanti impegni lavorativi. Il 27 dicembre scorso, inoltre, il frontman dei The Kolors è stato protagonista all’auditorium Oscar Niemeyer, di una serata organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Paolo Vuilleumier, dove si è raccontato al pubblico, circondato dall’affetto e dal calore di centinaia di ravellesi.

Video – Sanremo 2024, i bambini di Ravello tifano i The Kolors