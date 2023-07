Cresce l’attesa per la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, l’ultimo dell’era Amadeus. Dopo 4 Festival consecutivi, il popolare conduttore è pronto a salutare il pubblico dell’Ariston e di Rai1 con un’edizione che si preannuncia imperdibile. In attesa di scoprire il nome dei 26 big cantanti in gara, la Rai ha annunciato le date di messa in onda della kermesse canora per eccellenza della musica italiana.

Sanremo 2024, le date ufficiali della diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Perchè Sanremo è Sanremo! Anche se mancano sette mesi alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, in questi giorni si è parlato della kermesse durante i Palinsesti Rai autunno – inverno 2023-2024. Durante la presentazione, i vertici Rai hanno comunicato le date di Sanremo 2024 in onda martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024 in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Si tratta del quarto ed ultimo Festival di Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, che in queste ore ha comunicato il regolamento della kermesse canora con delle importanti novità. A cominciare dal numero dei big cantanti in gara: saranno 26, due in meno rispetto allo scorso anno. I cantanti in gara si esibiranno tutti durante la prima serata di martedì 6 febbraio. Poi saranno suddivisi in due gruppi da 13 per le due serate successive. Un’altra novità riguarda il ruolo dei cantanti, visto che quest’anno faranno da co-conduttori della kermesse canora accanto ad Amadeus. Tutto sarà deciso tramite un sorteggio pubblico con tanto di conferenze stampa giornaliere il 7 e l’8 febbraio 2024. L’ultima novità riguarda il sistema di voto: via la giuria demoscopica e dentro la giuria della radio. Confermati, invece, il televoto e la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Amadeus: “Sanremo 2024? questo è il mio ultimo Festival”

Intanto Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, è pronto a salutare la kermesse canora dopo quattro anni da record. “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare” – ha confermato il conduttore dalle pagine di FQMagazine. La 74esima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima targata Amadeus attualmente impegnato nelle selezione dei brani in gara: “ascolto tutti i brani, dal primo all’ultimo, centinaia di volte, giorno e notte. Senza presunzione: qualsiasi scelta musicale è esclusivamente mia e non permetto a nessuno di influenzarmi“.

Sulla nuova edizione ha rivelato: “ho voglia di cambiare quest’anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato” – precisando di non aver alcuna paura degli ascolti – “non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta“. Infine sulla direzione politica intrapresa dalla nuova Rai ha precisato: “non mi sono mai schierato politicamente, non ho mai chiesto a un cantante o un ospite per chi votano, non ho mai scelto una canzone in base a una corrente politica. Non mi interessa e non sono tenuto a saperlo“.

In attesa di scoprire i primi nomi dei co-conduttori e dei big in gara di Sanremo 2024, vi ricordiamo che la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.