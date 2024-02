Amadeus presenta a Sanremo 2024 Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a soli 24 anni a Napoli. Era il 31 agosto del 2023 quando Giogiò viene ucciso da un ragazzino di 16 anni per aver difeso un amico da un’aggressione subita da un gruppetto di giovani per un motorino parcheggiato “male”.

«Giogiò purtroppo non è qui, ma la sua anima gentile e la sua voglia di bellezza e futuro è quei tra di noi. E’ nostro dovere e di tutti trasformare la sua assenza in una dimostrazione d’amore verso la vita. Vorrei mi raggiungesse Daniela, la mamma di Giogiò» dice il conduttore presentando la madre che viene accolta da una standing ovazione.

Le lettera di Daniela Maggio al figlio Giogiò Giovanbattista Cutolo a Sanremo 2024

Con la voce rotta dall’emozione Daniela Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, conosciuto con il nome di Giogiò, arriva sul palcoscenico di Sanremo 2024 per leggere una lettera all’amato figlio.

«Buonasera a tutti e grazie. Giogiò, figlio mio, amore di mamma, ti ricordi quando l’anno scorso dovevi sognare nell’orchesta sinfonica di Sanremo e ti ho chiesto di venire con te e tu mi dicesti ‘mamma ma sei impazzita’. Io ero incuriosita, volevo vedere Sanremo, mi dicevi che era bellissima: sembrava Napoli con la scintilla francese. E poi tesoro ricordi quando vedevi il tuo maestro suonare sul palco di Sanremo ed io ti dissi ‘un giorno suonerai anche tu su quel palco. Quel giorno è arrivato: perchè sei bello dentro e fuori. Hai un modo aristocratico di stare al mondo, pratichi la gentilezza e generi bellezza intorno a te al contrario di chi ti ha strappato barbaramente alla vita. E proprio perchè l’amore è il contrario della morte tu stasera vivi attraverso la musica che amavi e che ti farà essere eterno e poi perchè stasera tutta Italia sta ascoltando il talento e le note del maestro Giovanbattista Cutolo. Ciao Giogiò ti amiamo tutti e mammarella tua non ti dimenticherà mai».

Amadeus: “Daniela la musica di Giogiò no noi fermerà mai”

Amadeus, visibilmente emozionato dalle parole di Daniela, dichiara:

«Grazie a Daniela che ha avuto la forza e il coraggio quando l’abbiamo invitata di essere con noi questa sera. Era importantissimo. Voglio ricordare che i telespettatori che per quel gesto di coraggio Giogiò è stato insignito della medaglia d’oro al valore civile. Daniela la musica di Giogiò no noi fermerà mai, continuerà in tutte quelle ragazze e ragazzi che hanno deciso di seguire la strada della bellezza». Il conduttore omaggia Daniela con un mazzo di fiori.

Le ultime parole sono della mamma di Giogiò:

Credo che i fiori siano l’archetipo dell’amore. Io sento di fare una dedica: li dedico a te Ama perchè con la tua sensibilità hai dato un tributo ad un musicista nel tempio della musica. Dedico questi fiori all’Italia, alla nostra grande bella nazione, perchè quando le Istituzioni ti sono vicine vuol dire che lo Stato c’è.

Dedico questi fiori a Napoli, in cui ci sono persone meravigliosi, galanti, perbene e aristocratiche. Credo che io e mio figlio in questo momento siamo la rappresentanza di questa bella Napoli. Questi fiori alla mia meravigliosa figlia Lulù che in maniera inconsapevole e violenta è diventata figlia unica. Dedico questi fiori agli amici di Giogiò che senza il loro fratello non riescono più a riposizionarsi nel mondo, ma soprattutto li dedico alla giustizia. Grazie».