La terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 ha registrato 10.001.000 di telespettatori con 60.1% di share. Ascolti stabili per il IV Sanremo di Amadeus pronto a lasciare l’Ariston da re indiscusso. Intanto cresce l’attesa per la finale di sabato 10 febbraio e per scoprire il nome del vincitore, ma prima spazio alla serata dei duetti e delle cover di questa sera, venerdì 9 febbraio 2024, che vedrà più di 70 artisti calcare il palcoscenico di Sanremo.

Alle ore 12.00 di oggi, venerdì 9 febbraio 2024, è prevista la conferenza stampa, che noi di SuperGuidaTv seguiamo in diretta.

Sanremo 2024, la conferenza stampa di venerdì 9 febbraio in diretta live

Il Festival di Sanremo 2024 entra nel vivo con la quarta serata, per intenderci quella delle cover e duetti di venerdì 9 febbraio 2024. Nella conferenza stampa di oggi presenzieranno Amadeus, la co-conduttrice Lorella Cuccarini, i vertici Rai e tutti i giornalisti accreditati. L’appuntamento è dalle ore 12.00 su RaiPlay e su Ufficio Stampa Rai per la diretta streaming della conferenza.

La diretta della conferenza stampa di venerdì 9 febbraio 2024

ore 12:20 – Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria: «è una tradizione questo venerdì. Volevo fare i complimenti ad Amadeus, anche se è l’ultimo. E’ un Festival straordinario sul palco e nella città di Sanremo, ho trovato una città come non l’avevo mai trovato. Quest’anno come non mai ho visto gente da tutte le parti, ho visto persone entusiaste, alle 2 di notte dalla televisione aspettare le star. Credo davvero ci sia un momento di vitalità».

ore 12:30 – Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo: «è una città vita. Grazie e buon Festival». Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time: «siamo nuovamente felici. E’ dal 1995 che non si verificava le tre puntate sopra il 60% di share: è la conferma della bellezza di questo Festival che ha momenti meravigliosi, di grande livello ed emozione. 10 milioni di ascoltatori lo dimostrano. Il pubblico 25-34enne ha superato il 70% di share con una crescita importante, mentre il pubblico femminile ha superato il 74% di share. Non dimentichiamo l’ottimo e bellissimo risultato di Viva Rai2 – Viva Sanremo di Fiorello che ha raggiunto il 58% di share superando i 2 milioni e mezzo di ascoltatori».