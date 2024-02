Atto finale per Sanremo 2024 con la conferenza stampa dell’11 febbraio in diretta live. Ecco tutte le news ultim’ora dopo l’incoronazione di Angelina Mango e gli ottimi ascolti ottenuti da Amadeus e Fiorello. L’ultima serata della kermesse canora ha infranto ogni record raggiungendo il 74,1% di share. Si tratta infatti della finale più vista dal 1995.

Sanremo 2024, conferenza stampa finale: tutte le news

Ottimi ascolti, belle canzoni e grandissimo successo. Sanremo 2024 è terminato nel migliore dei modi infrangendo ogni record. Ora siamo all’atto finale con la conferenza stampa di oggi, domenica 11 febbraio 2024. Cosa emergerà? Ecco le parole dei protagonisti del Festival della canzone italiana, le domande dei giornalisti e le considerazioni fatte.

12.07 si inizia con una domanda a Geolier: “Sei l’artista meno votato da questa sala stampa che ha votato per la tua sconfitta. Come ti senti? L’artista risponde: “Bene. Ieri sul palco c’eravamo io e Angelina che siamo due ragazzi del 2000, sono contento di tutto”. Sottolinea di essere felice di tutto.

12.09 nuova domanda per Geolier sulle prossime date: Vado a Napoli, faccio il disco, controllo il tour. Ci sta qualcosa a livello internazionale: Spagna, Svizzera, Grecia, ma è ancora tutto da confermare. In estate andiamo in giro per l’Europa e vedremo ….

12.15 Angelina conferma che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest

12.16 Annalisa dice di essere stata molto contenta di come è andato il Festival, della risposta ricevuta al suo brano sulle piattaforme digitali e nelle radio. Ora ci sono un sacco di progetti. Il tour è ricco di date e di Festival.

Paolo Meneguzzi ha detto che hai cantato con l’autotune, come rispondi? Annalisa: “Forse non è nemmeno il caso di rispondere”#Sanremo2024 pic.twitter.com/IYlApgzwFR — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 11, 2024

12.19. Angelina dice di essere stata presa alla sprovvista. Non esclude di poter cantare in altre lingue e un giorno anche in inglese

12.21. Angelina dice di non aver seguito le polemiche e di essere contenta che i colleghi abbiano canzoni forti che lei stessa ascolterà. Geolier dice che Sanremo è una gara a sé e non funziona in base agli streaming. Annalisa invece sottolinea che il percorso è stato bello con tutti, si congratula con i colleghi e specifica che i numeri sono bellissimi per tutti e basta dire questo per essere tutti felici e spegnere così ogni polemica.

12.25. Ad Angelina viene chiesto se ha sentito Maria De Filippi. Lei risponde che: “Sicuramente l’esperienza che ho fatto nell’ultimo anno ad Amici mi ha aiutato a mettere come priorità la musica. Ti rendi conto che è un’esigenza vitale e vai oltre a tutto, alla stanchezza, alle paure“. Ho sentito Maria, mi ha detto che è molto contenta e felicissima per te.

“Mio papà credo che sarebbe fiero per questo“.

12.29. Angelina dice che ora dopo il Festival che vuole andare a mangiare una pizza con gli amici. Le chiedono dove? E tutti la stoppano perché sarebbe pubblicità occulta. Geolier si offre per farle la pizza. (tutti ridono)

Premio della sala stampa a Loredana Bertè

12.40. Loredana Bertè: “Questo premio mi è sempre risultato irraggiungibile. E per me era una ferita nel cuore. Mimì lo abbiamo riportato a casa aaaaaaaa. Ancora non ci credo. Si chiude un cerchio. Vorrei ringraziare Amadeus. Grazie a tutta l’organizzazione del Festival che mi ha trattato come una regina. Grazie di tutto l’affetto che mi avete dato“.

Fiorello su Instagram: grazie a tutti anche a nome di “Nasone”

Nel frattempo mentre su Rai Play si può seguire la conferenza stampa con Geolier, Annalisa e Angelina, Fiorello su Instagram è in diretta dall’aeroporto per ringraziare tutti anche a nome di Amadeus.

Conferenza stampa con Amadeus: lungo applauso per lui

12.46 messaggio dell’Ad Rai: “Il Festival appena concluso è per un uomo Rai quale sono motivo di grandissimo orgoglio… In Italia credo nessuno sarebbe in grado di realizzare un grande evento come questo. Questa Rai sì. Un grande grazie ad Amadeus che ha materializzato la grande anima del servizio pubblico parlando ai più giovani“. Ringraziamenti per Fiorello, a tutti i co-conduttori e agli artisti che vi hanno preso parte. Tra 15 giorni Roberto Sergio incontrerà Amadeus e Fiorello per un brief sul Sanremo appena concluso. In tutti serpeggia così una domanda, si parlerà anche del prossimo?

12.53 parla il sindaco di Sanremo felice per i grandissimi risultati ottenuti e ringrazia anche: Carlo Conti, Baglioni e soprattutto Amadeus per i cinque anni straordinari.

12.56 Amadeus chiama al telefono Fiorello. “Buongiorno come state? Ti posso dire una cosa? Stamattina siamo andati a Nizza a prendere l’aereo e i francesi urlavano …. Non puoi capire sull’aereo che c’era mi urlavano: “Salutaci Belzebù”. Salutami la sala stampa perché ho letto di tutto e ci hanno fatto dei gran complimenti. Devo dire ce li siamo meritati. Mi ha fatto ridere tantissimo una cosa, quel picco che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la pubblicità palese. Ieri sera quando ho detto quella cosa e ho detto Giorgio Armani, quelli di Armani hanno chiamato subito e non erano contenti, erano preoccupati!!” Fiorello da l’appuntamento a domani mattina per Viva Rai 2 sottolineando che inizierà con il mantello della prima puntata con scritto: “Pensati a Roma“.

