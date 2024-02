La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si è conclusa con la TOP 5, la classifica dei 5 big più votati dalla giuria delle radio e dal televoto. Tante le sorprese nei primi cinque posti con Geolier che svetta su tutti.

Sanremo 2024, la classifica della seconda serata di mercoledì 7 febbraio 2023

La classifica della seconda serata di mercoledì 7 febbraio di Sanremo 2024, a differenza della prima, regala tante sorprese. Il voto delle radio e il televoto da casa ha rivoluzionato la top 5 con Geolier che batte tutti classificandosi al primo posto. Al secondo posto, invece, la rimonta di Irama con “Tu no”, mentre Annalisa, la favorita alla vittoria, si deve accontentare di un terzo posto.

Scivola al quarto posto Loredana Bertè con “Pazza”, un voto che non trova concorde il pubblico dell’Ariston né tantomeno quello dei social. Al quinto posto, invece, stabile come nella classifica sala stampa della prima sera c’è Mahmood con “Tuta gold”.

Ecco la TOP 5, classifica della seconda serata di Sanremo 2024:

GEOLIER IRAMA ANNALISA LOREDANA BERTE’ MAHMOOD

La Top 5 Televoto e Giuria Radio della 2ª serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2024 pic.twitter.com/qQAWDXR27k — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 8, 2024

Sul finale Amadeus con la co-conduttrice Giorgia ha rivelato la classifica della seconda serata di mercoledì 7 febbraio 2024 data dalla somma dei voti della giuria delle Radio e del televoto da casa. Al primo posto Geolier, a conferma che le operazioni di marketing funzionano, tallonato da Irama. Le donne favorite della vigilia: Annalisa è terza, mentre la regina Loredana Bertè, prima per la sala stampa giornalisti, scivola in quarta. Ultima posto della TOP 5 per Mahmood.

Ricordiamo che: la classifica è provvisoria data dal SOLO voto della Giuria delle Radio e del televoto da casa che si sono espressi in queste percentuali: televoto per un 50% e giuria delle radio per il restante 50%.

Intanto voi lettori di SuperGuida Tv siete d’accordo con il voto della giuria demoscopica oppure no? Fatecelo sapere nei commenti.