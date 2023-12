Quarto importante annuncio di Amadeus in merito al Festival di Sanremo 2024. Il direttore artistico e conduttore della kermesse canora italiana è intervenuto oggi al Tg1, per un attesissimo annuncio. Ma cosa ha annunciato Amadeus al Tg1? La notizia riguarda la presenza degli ospiti internazionali sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Sanremo 2024, chi sono gli ospiti? Roberto Bolle al Festival

Dopo i vari annunci delle scorse settimane riguardanti la presenza di Giovanni Allevi come ospite a Sanremo 2024, e ancor prima quella di Marco Mengoni nel ruolo di co-conduttore e super ospite della prima serata al Festival di Sanremo 2024, e dopo l’annuncio delle co-conduttrici del Festival quali: Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Giorgia, e del co-conduttore Fiorello, ma anche l’annuncio riguardante il PrimaFestival che avrà come conduttori Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras, Amadeus ha annunciato oggi il nome di uno degli ospiti che prederà parte al Festival di Sanremo 2024.

Dopo Allevi arriva Bolle

Sul palco del Teatro Ariston che ospita la Kermesse canora italiana per eccellenza saliranno infatti moltissimi nomi del panorama musicale mondiale e non solo.

A salire sul placo di Sanremo sarà tra gli altri l’étoile dei due mondi, Roberto Bolle, che sarà ospite nella serata del sabato.

I cantanti di Sanremo 2024

La macchina del Festival si è ormai messa in moto da tempo. Una novità in merito ai cantanti in gara è arrivata proprio in questi giorni: è stato cambiato infatti il regolamento del Festival di Sanremo 2024. Nel nuovo regolamento di Sanremo si legge quanto segue: “Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico viene variato da 23 a 27. Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani passa da 26 a 30”.

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per esibirsi in gara tra i Big durante la kermesse canora che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024 saliranno i seguenti nomi della musica italiana:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr Rain

Maninni

Ricchi e Poveri