Alessio Mininni, vero nome di Maninni, è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Il giovane, non è molto noto al grande pubblico ma è stato scelto da Amadeus tra i 27 big che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio. Vediamo insieme chi è, quali sono le sue canzoni e il suo profilo social.

Alessio Mininni è uno dei big di Sanremo 2024

C’era grande attesa per l’annuncio di Amadeus sui cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore, in diretta al Tg1 ha svelato i 27 big che fanno parte della 74edizione a cui si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani. Tra i big figura anche Alessio Mininni. Il giovane, che molti non conoscono, è quindi tra i selezionati che hanno passato le audizioni ed è stato promosso da Sanremo Giovani. Nel 2022 infatti si era esibito portando il brano ‘Mille porte‘ arrivando tra i 12 finalisti ma non riuscendo ad arrivare tra i primi posti per partecipare tra i big.

Nato nel 1997, il cantautore è originario e cresciuto a Bari e ha scelto Maninni come suo nome d’arte. Sin da piccolo si appassiona alla musica e molto piccolo fu portato dal padre, appassionato della musica Rock, al concerto degli U2. Inizia a suonare la chitarra ed esordisce nel 2017 con il brano “Parlami di te”. Due anni dopo “Peggio di ieri”, mentre nel 2021 passa alla Sony Music Italia dove ottiene un buon successo con alcuni singoli dal titolo “Vestito rosso”, “Vaniglia”, “Bari NY” e “Irene”.

In passato ha partecipato anche ad Amici 16 venendo eliminato all’esame di sbarramento e non riuscendo ad arrivare al serale. A Dicembre 2021, Maninni riceve il premio come Miglior Artista Emergente 2021 da Rai Radio Tutta Italiana. Tra gli ultimi suoi lavori ci sono i singoli “Caffè” e “Clipper”. A febbraio parteciperà a Sanremo 2024 mentre a novembre è uscito il suo ultimo brano ‘Monolocale’.

Alessio Mininni, in arte Maninni: il profilo instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte notizie. Il suo profilo instagram si chiama @maninni e ha circa 68 mila follower. In una storia ha già dichiarato che non deluderà chi lo prenderà in squadra al Fantasanremo. Una scommessa su cui puntare.