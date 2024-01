Questa mattina Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 è stato ospite di Tony Severo e Rosario Pellecchia nel programma “105 Friends”, in onda su Radio 105. Il conduttrice televisivo ha parlato dell’imminente edizione della kermesse italiana musicale per eccellenza, in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 su Rai1 in prima serata. Amadeus si è soffermato anche su uno dei punti salienti che ogni anno accompagna il Festival: l’orario della fine di ogni serata dello show musicale.

Sanremo 2024, Amadeus a Radio 105: “Finiremo più tardi”

Durante il suo intervento su Radio 105, emittente radiofonica del gruppo RadioMediaset, Amadeus ha parlato della serata delle cover che avrà luogo durante il Festival di Sanremo 2024:

“In questi giorni provano tutti e trenta i cantanti, tutte e trenta le cover, bisogna essere sempre a teatro, sono i giorni più caldi. Quest’anno è ancora più difficile del solito fare un pronostico sulla vittoria, e ascoltando dal vivo le canzoni è ancora più difficile perché le performance dal vivo rendono il brano ancora più bello. Saper stare sul palco è un valore aggiunto, la performance non è più quella di una volta con l’asta al centro, il cantante che cantava e se ne andava. Adesso ogni esibizione è una piccola performance con una coreografia, il look, gli abiti”.

Un podio tutto al femminile?

Il conduttore di “105 Friends” Tony Severo in merito al podio e alla possibile vittoria di una donna chiede: “Molti dicono saranno tre donne”. Amadeus dal canto suo dichiara: “L’anno scorso si disse sul podio dei cinque non c’è neanche una donna, potrebbe essere un anno femminile questo, perché no?”

“Io mi ascolto sempre le canzoni, anche qua in albergo e adesso non vedo l’ora che sia il pubblico ad ascoltarle e poi le radio a trasmetterle. Quando io le ascoltavo anche a settembre o ottobre per sceglierle uno dei luoghi per me ideali era la macchina mentre viaggiavo. L’ascolto in auto mi fa capire se ho voglia di sentire una canzone due volte di seguito oppure se dopo un po’ non mi va, è una percezione che ho io. Dovevo stare attento perché magari a settembre con il finestrino abbassato rischiavo che quello di fianco mi guardasse” – Ha poi continuato Amadeus.

Amadeus sull’orario di chiusura delle serate del Festival di Sanremo 2204

In merito all’orario della fine di ogni singola serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato: “Quest’anno faremo un po’ più tardi perché c’è il Glass di Fiorello che è fuori dal teatro Ariston, poi ci sarà la sua trasmissione che sarà dopo Sanremo. Ci sono mille iniziative in città che è tornata a vivere un po’ come accadeva negli anni Ottanta quando voi e io facevamo gli inviati: locali, feste, c’è di tutto di più, verrà voglia di dormire poco per cinque giorni perché sarà come essere a Las Vegas”. Inoltre ha poi aggiunto – “Festeggeremo i 70 anni di Romagna mia. Trasformeremo l’Ariston nella più grande balera d’Italia. Ci sarà tanta festa, tanta allegria. Festeggiamo questo mio quinto e ultimo Festival come per dire meno male, facciamo festa, se ne va”.

Ospiti di Sanremo 2024: da Sabrina Ferilli a Leo Gassmann e Jannik Sinner

Nelle ultime ore sono state anche confermate alcune voci che si rincorrevano da giorni. Sul palco del Teatro Ariston, durante il Festival di Sanremo 2024 saliranno accanto ad ad Amadeus in veste di ospiti anche: Sabrina Ferilli per promuovere la miniserie Rai “Gloria”, Leo Gassmann per il film “Califano”, il cast di “Mare Fuori 4”, Massimo Giletti che dal palco lancerà la serata “La Tv Fa 70” e per lo sport è atteso Jannik Sinner.