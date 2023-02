Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite a Sanremo 2023. Ad annuncialo questa mattina in conferenza stampa è stato il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus.

Sanremo 2023, Sergio Mattarella all’Ariston

Durante la conferenza stampa di oggi, martedì 7 febbraio 2023, che precede la prima serata del Festival di Sanremo 2023, il conduttore Amadeus ha annunciato la presenza del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al Festival.

È la prima volta nella storia del Festival di Sanremo che un Presidente della Repubblica Italiana sia presente alla kermesse canora italiana per eccellenza. In passato sono saliti sul palco del Teatro Ariston reali come la regina Rania di Giordania o ex capi di governo.

Questa sera il Presidente Sergio Mattarella sarà accolto dall’Inno di Mameli, a quanto pare cantato da Gianni Morandi, che il conferenza stampa ha saputo di essere coinvolto in prima persona nell’esecuzione del celebre brano.

Il messaggio di Amadeus

Amadeus durante la conferenza stampa legge un messaggio ‘storico’: “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera sarà presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Sono grato al Presidente che ha accettato questo invito e ringrazio Giovanni Grasso e Lucio Presta che hanno lavorato a lungo per questo. “Non c’era modo migliore per celebrare i 75 anni della Costituzione che ritrovare Roberto Benigni”. Benigni e Mattarella saranno presenti insieme questa sera. Il Presidente Mattarella non salirà sul palco.

Il manager Lucio Presta ha trattato con il Quirinale per avere Mattarella a Sanremo

Amadeus ancora una volta è riuscito a tirare fuori dal cilindro un colpo di teatro. Il conduttore e direttore artistico della Kermesse canora ha specificato che il tutto è stato gestito dal manager Lucio Presta.

Anche il direttore dell’intrattenimento del prime time Stefano Coletta ha voluto rispondere a una domanda specificando che le trattative con il Quirinale sono state tenute da Lucio Presta manager di Amadeus.