C’è grande attesa per il prossimo Sanremo 2023. Anche se ancora mancano 3 mesi la macchina del Festival della Canzone italiana è già in moto e non da ora! Come saprete, Amadeus è nuovamente al timone ed è già a lavoro da settembre per confezionare un cast unico e regalarci 5 serate all’insegna della buona musica e dello spettacolo. Ma chi sono i big che parteciperanno al 73^ Festival della Canzone Italiana?

Sanremo 2023, Amadeus: “La lista ufficiale il 4 dicembre al Tg1 delle 13:30, no a super ospiti italiani”

Il simpatico conduttore siciliano che è anche il Direttore Artistico della manifestazione canora più importante del nostro Paese, ospite alla Milano Music Week, ha svelato qualche dettaglio del suo Sanremo 2023.

“Le canzoni per Sanremo le scelgo durante i miei viaggi in macchina da Roma a Milano e viceversa. Mi arrivano 300 proposte, ne scelgo una cinquantina, alcune le ascolto anche 20 volte. Così arrivo a una rosa di 30 canzoni. In quel momento mi metto in macchina con una persona fidata che segna le mie preferenze. Se mi distraggo o abbasso il volume, le scarto. Faccio così per due motivi: uno perché vengo dalla radio e ragiono come se i brani di Sanremo fossero una playlist e poi perché ho il tempo per metabolizzare una canzone. Secondo me in macchina c’è la giusta attenzione per capire se una canzone ti prende o no”

Festival di Sanremo 2023: i big saranno svelati in diretta al TG1 il 4 dicembre

Da sempre il Festival di Saremo rappresenta un appuntamento imperdibile per il pubblico non solo italiano ma di tutto il mondo. Chi sono i big che parteciperanno? Possiamo fare solo delle ipotesi dal momento che la lista ufficiale dei cantanti in gara la dirà Amadeus in diretta domenica 4 dicembre durante il TG1 delle 13.30.

Le uniche cose certe che sappiamo è che il Festival di Saremo andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 e potremo contare sulla presenza di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, nella prima e nell’ultima serata e il co – conduttore Gianni Morandi. Anche quest’anno a Sanremo 2023 saranno presenti sul palco 25 artisti: di cui 3 selezionati da Sanremo Giovani 2022.

Sanremo 2023, toto nomi: chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston?

Stando a quanto circola in rete e i rumors più attendibili in corsa ci sarebbero:

Marco Mengoni, già vincitore del Festival nel 2013;

Giorgia anche lei vincitrice del Festival nel 1995;

Gino Paoli, che ritornerebbe – dopo anni di assenza – nella kermesse canora;

Tananai presente di diritto dopo l’exploit dello scorso anno con “Sesso Occasionale”,

Nada,

Luigi Strangis, Vincitore del Talent Amici dello scorso anno,

Elodie, sempre in vetta alle classifiche;

Francesca Michielin reduce dall’ottima conduzione di X Factor 2022,

La reunion di Paola e Chiara,

Il re dello streaming Lazza,

Levante,

Colapesce Dimartino,

Madame.

Come ospiti stranieri sarebbero in trattativa i One Republic, come rivelato dal frontman Ryan Tedder.

Naturalmente ripetiamo ancora una volta che queste sono solo delle ipotesi e che la lista ufficiale la rivelerà Amadeus il 4 dicembre in diretta durante il TG1.

“Siamo ad un punto molto buono ma c’è ancora margine di tempo”, ha spiegato Amadeus.

Sanremo 2023: No a Super Ospiti Italiani, la Delogu al “Prima Festival”

Sempre Amadeus, ospite alla Milano Music Week ha rivelato che alla conduzione di Prima Festival, il segmento che anticipa la serata di Sanremo, ci sarà Andrea Delogu affiancata da Jody Cecchetto (figlio di Claudio e speaker di RTL 102.5) e gli Autogol.

E ha poi dichiarato un’altra cosa che al Festival non ci saranno super ospiti Italiani. Le parole di Amadeus:

“Elisa, Morandi e Ranieri si sono messi in gioco e hanno partecipato. – ha spiegato il direttore artistico – Credo che questo sia il futuro del Festival col ritorno dei Big. Quando annuncerò la lista dei cantanti dirò: ‘loro sono i miei super ospiti’. Quando arrivai al Festival mi ritrovai con 50 super ospiti e 10 cantanti in gara. Ho eliminato la parola super ospite, trovo ingiusto verso l’artista che viene a presentare la sua musica in un clima di grande festa”.