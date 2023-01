Dal 7 all’11 febbraio 2023 andrà in onda sull’ammiraglia Rai il Festival di Sanremo, alla cui conduzione troveremo per l’ennesima volta il bravissimo Amadeus. Quest’anno c’è una novità che riguarda la controprogrammazione Mediaset. Di cosa si tratta? Seguiteci nella lettura e lo scoprirete.

Maria De Filippi sullo scontro con Sanremo 2023: “Il mio editore ha legittimamente chiesto C’è Posta per te in onda”

Giorni fa – l’undici gennaio – tramite un comunicato stampa, Mediaset aveva reso noto che anche durante la settimana festivaliera, il palinsesto di Canale 5 sarebbe rimasto invariato, mandando in onda la programmazione solita. Se pensiamo che negli anni scorsi – ben 15 anni – le reti commerciali hanno stravolto il loro palinsesto per non scontrarsi con la kermesse canora, questa è una novità senza precedenti.

Maria De Filippi, raggiunta dal Fatto Quotidiano Magazine ha commentato la decisione del suo editore Pier Silvio Berlusconi in merito alla controprogrammazione Mediaset durante Sanremo 2023.

Ecco le sue parole:

“Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’è posta per te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione. Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare. So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me”.

Il Festival di Sanremo 2023 VS C’è Posta Per Te, sabato 11 febbraio

Così Maria De Filippi, conferma ai microfoni di FQMagazine che sabato 11 febbraio 2023, il people show C’è Posta Per te si scontrerà contro la serata finale del Festival di Sanremo. Ma la controprogrammazione Mediaset non riguarderà solo C’è Posta per te, ma anche “Le Iene“ e il “Grande Fratello Vip” che torna con l’appuntamento bisettimanale.

Maria De Filippi: “Il Festival? Evento fondamentale per la musica italiana”

“So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me”.

Insomma, stando alle parole di Queen Mary, la controprogrammazione Mediaset, contro un evento come Sanremo è legittima per l’editore perché è la logica della tv commerciale, ma non considera nemmeno l’eventualità di poter battere – in termini di share – un evento come Sanremo.

E voi cosa guarderete?