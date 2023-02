Viva Rai 2 è il nuovo “dopofestival”. L’annuncio è arrivato questa sera al Tg1 delle 20.00 quando Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, e Rosario Fiorello conduttore di Viva Rai 2 si sono collegati con il Tg nazionale per annunciare la notizia che Viva Rai2 andrà in onda in diretta dopo ogni singola serata del Festival di Sanremo 2023.

Sanremo 2023, Viva Rai 2 è il nuovo dopofestival: la trasmissione di Fiorello in onda ogni notte

Il format Viva Rai2 ideato e condotto da Rosario Fiorello sbarca quindi su Rai1. La trasmissione andrà in onda di notte dopo ogni puntata del Festival di Sanremo 2023. Lo showman, che ha rivoluzionato la tv entrando nelle case degli italiani alle 7.15 del mattino su Rai2 con Viva Rai 2, ha annunciato che il suo programma, durante la settimana del Festival di Sanremo 2023, andrà in onda in una versione speciale dedicata proprio alla kermesse canora sanremese. “Non perdiamo tempo, diciamola subito la notizia. Tu oggi non avevi annunci da fare e ne faccio uno io”, ha dichiarato Rosario Fiorello, annunciando un vero e proprio Dopofestival a distanza, vista la collocazione oraria post festival.

Come nasce l’idea di Viva Rai 2 speciale Sanremo 2023

Fiorello ha proseguito dicendo: “Tutto nasce dal mio amore per il Festival e facendo un programma che inizia alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo. Mi sono chiesto, come poter fare. L’idea è fare Viva Rai 2 subito dopo la fine del festival. Andremo in diretta di notte, su Rai1, dopo il Festival. Si intitolerà Viva Rai 2 Viva Sanremo di notte”.

Fiorello ha invitato tutti a partecipare: “Chi vuole può venire a via Asiago, tu puoi chiamarci quando vuoi. Verrò a svegliare te la mattina, per esempio. Capisci?”. Amadeus chiede a Fiorello “Quando dormirai?”. A quanto pare, pochissimo durante Sanremo: “Poi saremo in onda anche di mattina con Viva Rai 2 Viva Sanremo Bis. Non dormirò, io uso noce moscata”.

Come sarà Viva Rai 2 di notte

Quattro puntate speciali di Viva Rai2, in diretta da Martedì 7 a Venerdì 10 febbraio, subito dopo la puntata del Festival di Sanremo 2023. ogni singola puntata avrà una durata di 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dal Teatro Ariston grazie anche agli scoop e collegamenti in diretta con l’inviato Gabriele Vagnato. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina, alle 7.15 su Rai 2, andrà in onda “Viva Rai2…Viva Sanremo! Bis” con una replica di quanto mandato in onda la sua prima.