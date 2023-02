Il Festival di Sanremo 2023 si prepara a vivere la quinta serata. Amadeus e Gianni Morandi condurranno questa sera la finale della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana dal palco del Teatro Ariston. Torna in veste di co-conduttrice della serata Chiara Ferragni. Prima di dare il via questa sera alla serata conclusiva del Festival, alle ore 12.00 di questo sabato 11 febbraio, è prevista la conferenza stampa, che noi di SuperGuidaTv seguiamo in diretta.

Sanremo 2023, la conferenza stampa di sabato 11 febbraio in diretta live

Alla conferenza stampa di questa mattina, come avvenuto nei giorni scorsi, prendono parte il direttore artistico e conduttore Amadeus, il direttore dell’intrattenimento del prime time Stefano Coletta, Gianni Morandi e Chiara Ferragni co-conduttrice della quinta serata. Durante la conferenza di questa mattina si analizzeranno gli ascolti della quarta serata del festival andata in onda ieri sera.

Chiara Ferragni, i 28 big e gli ospiti: la quinta serata

Si esibiranno questa sera i 28 big in gara, votati esclusivamente dal pubblico a casa. Verrà poi fatta una media con le votazioni precedenti per ottenere la classifica definitiva. Verranno poi scelte le prime cinque che i cantanti dovranno riproporre sul palco e si procederà poi a una nuova votazione che però non farà media con le precedenti.

A decidere la canzone vincitrice sarà la votazione mista: Televoto con un peso del 34%, Sala stampa con il 33% e Demoscopica con il 33%. Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023. Verranno proclamate anche le canzoni classificatesi seconda e terza.

A vestire i panni di co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi, tornerà di nuovo Chiara Ferragni, mentre come ospiti ci saranno Gino Paoli e i Depeche Mode, oltre a Luisa Ranieri che parlerà del successo di “Lolita Lobosco”. E ancora una volta, dalla nave da crociera, all’interno di uno spazio pubblicitario, vedremo un’esibizione di Salmo. Durante la puntata, infine, verrà letto un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

La diretta della conferenza stampa

