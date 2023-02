Sanremo 2023 si prepara a vivere la sua terza serata. Amadeus e Gianni Morandi condurranno questa sera il terzo appuntamento della settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana dal palco del Teatro Ariston. Co-conduttrice della serata la pallavolista Paola Egonu. Prima di dare il via questa sera alla terza serata del Festival, alle 12.00 di questo giovedì 9 febbraio, è prevista la conferenza stampa, che noi di SuperGuidaTv seguiamo in diretta.

Sanremo 2023, la conferenza stampa di mercoledì 8 febbraio in diretta live

Alla conferenza stampa di questa mattina, come avvenuto nei giorni scorsi, prendono parte il direttore artistico e conduttore Amadeus, il direttore dell’intrattenimento del prime time Stefano Coletta, Gianni Morandi e Paola Egonu co-conduttrice della terza serata. Durante la conferenza di questa mattina si analizzeranno gli ascolti della seconda serata del festival andata in onda ieri.

Paola Egonu, Maneskin, Peppino di Capri e i 28 big in gara: la terza serata

Durante la terza serata in onda questa sera verranno eseguite tutte e 28 le canzoni in gara e a valutarle stavolta saranno la Giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il Televoto: entrambi avranno lo stesso peso (cioè il 50%). Verrà fatta poi una media tra questa votazione e la precedente (quella della Sala stampa) per formare una rinnovata classifica complessiva dei 28 brani.

Ad affiancare i due conduttori Amadeus e Gianni Morandi, in questa puntata sarà una campionessa della pallavolo italiana, Paola Egonu, stella della Nazionale italiana che al momento gioca nella squadra turca del VakıfBank. Ospiti d’onore sul palco dell’Ariston saranno i Måneskin. Trionfatori del Festival e dell’Eurovision Song Contest nel 2021. Sul palco anche Peppino Di Capri. Sangiovanni che canta con Gianni Morandi.

La diretta della conferenza stampa

12.50 – Nesi: “Ci sono estremi legali Rai per il comportamento di Fedez? Gli artisti firmano una liberatoria in termini di Par Condicio?”.

Coletta: “Domenica 13 ci sono le regionali in Lombardia e in Lazio e non c’è obbligo di par condicio. Facciamo firmare a tutti una liberatoria sulla politica e l’avvertenza di Rai e Direzione Artistica è stata di rispettare, per opportunità, le elezioni e quindi di non affrontare temi politici”. Capparelli 120.000 streams di Muschio selvaggio con pubblico molto spostato su under 24, più basso della media di piattaforma. Non si risponde alla questione legale.

12.45 – Amadeus: “I Maneskin cantano alle 22.00”

12.44 – Dondoni: “Reazioni su Angelo Duro?”. Amadeus: “Angelo Duro riempie i teatri. Penso che sia un talento e come scommetto su alcuni cantanti considerati anomali per Sanremo così ho scommesso su un comico ‘anomalo’ per il Festival. Sono contento di averlo portato qui e sapevo che avrebbe diviso”. Coletta: “Ero in platea anche io e ho colto un doppio registro reattivo: una parte di platea adesa allo stile di Duro e una parte che dissentiva. Quando si fa show bisogna monitorare i fenomeni ed è da qualche tempo che Amadeus me ne parlava. E’ effettivamente un fenomeno forte, dal linguaggio forte, appositamente andato in fascia notturna e penso che il codice irriverente che ha usato per raccontare la duplicità del privato e del pubblico non sia tanto nel linguaggio quanto nei contenuti, che hanno sorpreso. Chi fa tv deve innovare, anche andando lontano dai codici tradizionali. Ci sono stati monologhi comici molto più violenti, ma nella stand-up comedy c’è una reiterazione del linguaggio forte che è tipo, ma la verità raccontata sono certo che abbia aperto interrogatori interni nel pubblico”.

12.43 – Arrivata Paola Egonu: “Sono emozionatissima”.

12.38 – Paolo Giordano: “Le reazioni dell’azienda su Fedez, se davvero non sapevate niente, un commento su questa anarchia che entra nel Festival”.

Stefano Coletta: “Non sapevamo nulla della performance. Ce ne aveva comunicata una ma poi ci ha detto che l’avrebbe cambiata. A nome della Rai dico che la libertà è un diritto sacrosanto, ma sempre a nome della Rai, me compreso, in manier molto netta sento di dirlo, mi dissocio dagli attacchi personali di Fedez, soprattutto nella gestualità: la testualità può avere libertà espressiva, ma la gestualità può avere conseguenze diverse. Non è più libertà e non è più un diritto se si attacca un viceministro su un capitolo chiuso: non è libertà questa”. Ah bene, da rivedere concetti di testo, codice e articolo 21.

12.37 – Bonus LIS per chi saluterà il pubblico in LIS.

12.32 – Lentini sull’ordine del giorno, ovvero su quello che avviene nella serata. Maneskin con Tom Morello (con premio città di Sanremo) e premio della Città di Sanremo alla carriera per Peppino di Capri; torna Massimo Ranieri che presenta con Rocio Morales per lanciare Gli italiani hanno sempre ragione. Dalla costa Gue Pequeno.

Ordine di uscita di stasera

Paola e Chiara Mara Sattei Rosa Chemica Grignani Levante Tananai Lazza LDA Madame Ultimo Elodie Mr. Rain Giorgia Colla Zio Mengoni Colapesce Dimartino Coma_Cose Leo Gassmann I Cugini di Campagna Olly Anna Oxa Articolo 31 Ariete Sethu Shari Gianmaria Modà Will

12.28 – Amadeus: “Serata straordinaria con i tre tenori pop. Questa è una giornata particolare: sentire questi numeri fa effetto. Non avrei mai immaginato… Pensavo fosse impossibile eguagliare l’anno scorso, figurarsi superarlo. Ci tengo a dire che i temi sociali che portiamo sul palco hanno un’importanza incredibile: ho visto gente commossa in platea sul racconto di Pegah e per me quella è un’altra grande soddisfazione. Faccio i complimenti a Gianni, Al Bano e Massimo: sono tre supereroi che hanno coinvolto pubblico di tutte le età. Quando parecchi mesi fa li ho chiamati poteva sembrare una cosa folle, ma tutti è tre hanno accolto con gioia la proposta perché ognuno ha condiviso 50 anni della propria storia con gli altri. Una foto che non sbiadirà mai nella storia del Festival”.

12.26 – Importanti anche i dati sui devices connessi dice la Capparelli. Cresce il pubblico tra i 16 e 24 anni. E ringrazia tutti i colleghi che lavorano sulla piattaforma e che permettono ai contenuti di arrivare online.

12.24 – Non c’è la Egonu in conferenza. Si passa alla Capparelli per parlare di RaiPlay (speriamo che arrivi un CS dedicato sui numeri di RaiPlay). “I dati sono eccellenti: stiamo crescendo. Il live della seconda serata 1,7 mln di views e l’on demand della prima e della seconda serata 7,8 mln.

12.21 – Stefano Coletta: “Nel corso della serata momenti targettizzati sul pubblico più vicino a quello tradizionale dell’ammiraglia ed è questo il segreto del Festival di Amadeus, visto che così i giovani si nutrono della storia della musica. L’intervista di Francesca Fagnani ad Amadeus e Morandi oltre il 70%”. Coletta celebra i successi di Fiorello di notte e di mattina.

12.16 – Stefano Coletta inizia con i dati Auditel e gli ascolti della seconda serata: “Ci hanno sorpreso ancora di più rispetto alla prima serata. Una conferma della sintonizzazione del debutto, dato straordinario, che dimostra come questa edizione sia in una parabola ascendente rispetto al passato. Il dato di riferimento resta il 1995. Rispetto alla seconda puntata +6,5% di share e anche in teste siamo cresciute, anche perché abbiamo finito più tardi. Per quanto riguarda i target ancora talmente straordinari da non essere commentabili”.

12.14 – Inizia la conferenza stampa. Primo giro di saluti e si parte dall’assessore al Turismo Faraldi, entusiasta: “Buongiorno al trionfatore Amadeus”.